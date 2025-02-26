Военные ВСУ откровенно рассказали, чего и кого сейчас не хватает на фронте

Украинские военнослужащие рассказали о ситуации на линии фронта и чего сейчас не хватает в ВСУ.

Останавливают вражеские штурмы, уничтожая технику и живую силу оккупантов. Теперь и на Запорожском направлении россиянам не спрятаться от огня артиллеристов отдельного 204 батальона, который в последнее время работал в Донецкой области. А сейчас под руководством "Бахмутской ведьмы" уничтожает захватчиков уже в зоне ответственности 65-й бригады "Великий луг".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Боевой работой расчета гаубицы Д-20 под командованием 22-летней "Искры" удалось уничтожить миномет оккупантов.

"Мы поражаем огневые средства противника, которые пытаются наносить поражение нашей пехоте, уничтожаем точки взлета, возможные плацдармы для наступления врага", - говорит командир зенитно-ракетного артиллерийского взвода 204 отдельного батальона „Искра“.

"Искра"

В 19 лет в начале полномасштабного вторжения "Искра" присоединилась к войску. Сначала была в пехоте, потом стала снайпером. А теперь командует зенитно-ракетным взводом. Хотя родители от службы в ВСУ пытались ее отговорить. До ротации на Запорожское направление, осенью прошлого года вблизи Великой Новоселки, артиллеристам 204 батальона удалось остановить 89 штурмов россиян.

"Был именно механизированный штурм, который планировался для прорыва передней линии, было большое количество личного состава, которое должно было десантироваться и начинать осуществить штурмовые действия", - говорит "Искра".

"У нас было два месяца непрерывных штурмов. Это было невероятно сложно, как физически, так и морально. На Запорожском направлении благодаря грамотным действиям Сил обороны достаточно стабильная ситуация, но существует очень большое напряжение потому, что когда есть стабильный участок фронта, на нем есть большой риск штурмовых действий", - говорит заместитель командира отдельного 204 батальона по артиллерии "Бахмутская ведьма".

"Бахмутская ведьма"

80 процентов поражения врага выполняется объединенной огневой поддержкой. На оснащении у богов войны различные виды ствольной артиллерии. Впрочем, говорит "Бахмутская ведьма" не так важно оружие, как люди, которые умеют его использовать.

Эффективно палить оккупантов артиллеристам помогают беспилотники, которые обнаруживают врага. Сейчас же батальону нужно больше разведывательных бортов, которые будут работать в темное время суток.

"Чтобы мы могли более эффективно нашими артиллерийскими средствами поражать противника и не допустить прорыва нашей линии обороны, потому что в ночное время происходит наибольшее накопление и перемещение личного состава врага", - говорит "Бахмутская ведьма".

Вся семья, мама и двое братьев "Бахмутской ведьмы" сейчас тоже на фронте. Дома ее ждет восьмилетний сын, которого за три года полномасштабного вторжения видела всего две недели.

"Достаточно трудно быть на таком расстоянии от своего ребенка, но я вижу, что он стал самостоятельным, маленьким патриотом и в 5 лет он осознанно по своему решению сказал - я больше никогда не буду говорить на русском языке", - отмечает военная.

Сейчас, говорит артиллеристка, в армии не хватает мотивированных, молодых воинов, они бы принесли новое видение, новые стратегии для преодоления врага. Конечно же больше надо и боеприпасов, которые ускорят очистку украинской земли от российских захватчиков.

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