Военные ВСУ откровенно рассказали об украинском оружии на фронте: как оно воюет

САУ "Богдана"

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В 44 артиллерийской бригаде воины работают на современной пушке «Богдана» уже полгода — изучили все преимущества и их, говорят немало.

«Богдана» умело работает, как по технике россиян, так и по живой силе. На востоке оккупанты пытаются продвигаться малыми группами, лезут на мотоциклах и электросамокатах, поэтому работы у артиллеристов немало.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

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Точная и мобильная — хвалят свою «Богдану» артиллеристы 44 бригады. Разработанная Украиной, она почти полностью автоматическая, оснащена 155 миллиметровой пушкой и может стрелять по целям в полсотни километров.

«Машина показывает себя эффективно. Есть все привилегии — она разворачивается, все на автомате. Изготовление своих установок, своих снарядов, это очень большой плюс», — говорит командир пушки САУ «Богдана» 44 ОАБР имени гетмана Даниила Апостола «Рекрут».



22-летний Виталий с псевдонимом «Рекрут» — командир пушки, говорит, «Богданы» очень помогает отражать штурмы россиян.

САУ на фронте / © ТСН

«Сейчас очень активные штурмы на мотоциклах, то больше работаем по пехоте», — говорит военный.

«Техники такой нет, танки там, БМП сейчас не увидишь, какие-то мотоциклы, самокаты были и сейчас меньшими группками они ходят, раньше могли ротой идти», — говорит Владислав, наводчик «Богданы».



Лезут оккупанты ежедневно, в основном в пасмурную погоду, когда их крайне трудно заметить, говорят артиллеристы. Работают воины круглосуточно. На выстрел у них семь минут — за это время САУ выезжает на пусковую, бойцы наводят «Богдану» и заряжают.

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Экипаж пушки — пятеро воинов, все в войске с начала полномасштабного вторжения. На «Богдане» вместе работают около полугода, за это время сдружились и обустроили на позициях комфортный быт. Здесь летний душ, а вот здесь под открытым небом своими блюдами угощает воинов Василий.

Сама же «Богдана» надежно спрятана, потому что россияне круглосуточно пытаются вычислить ее местонахождение.

«Это постоянные беспилотники, которые применяют с утра до вечера», — говорит «Рекрут».

Довольны и пушкой, и результатом службы, говорят артиллеристы. Единственное чего не хватает — отдыха. Признаются, тридцать дней в году мало чтобы настроиться с близкими. Но именно ради них они и остаются здесь — на позициях.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла на рекордные показатели производства САУ «Богдана», а именно до 20 единиц в месяц

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