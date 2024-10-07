Военные ВСУ откровенно рассказали об уникальном оружии и чем оно лучше советского аналога

После Курской операции РФ не контролирует почти тысячу квадратных километров своей территории. Часть резервов, которая стояла за государственной границей для подкрепления сил на Харьковщине, передислоцирована теперь под Курск. И это дало возможность украинским силам продвинуться в Волчанске. Но как операция будет развиваться дальше, пока неясно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Андрея Цаплиенко.

Как БТР Stryker показали себя на войне

Корреспондент ТСН отмечает, что успех Курской операции на первом этапе не в последнюю очередь обеспечила новейшая западная техника. В частности, БТР Stryker, которые дали нашим десантникам преимущество в мобильности над россиянами. ТСН поддерживает сбор для десантников 80-й бригады, которые на Stryker воюют в Курской области. Задонатить на дроны и РЕБ им можно по QR-коду :

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"Американский БТР Stryker. Еще один вид вооружения, успешность и эффективность концепции которого доказана именно украинской войной. И, если бы у наших десантников 80-й бригады на вооружении были не Stryker, а только БТР-80 советского типа, то и успех Курской операции был бы, наверное, значительно скромнее", - говорит Андрей Цаплиенко.

Надежно сохранить десант от поражения, быстро доставить его в нужную точку и высадить неожиданно для врага, - именно эти качества Stryker и понадобились во время штурма российских позиций в Курской области.

"Здесь, на Курской операции у нас ребята были залетали на технике, и там были позиции русских. И пока десант выгружался, они полностью крыли посадку так, что никто не выскочил", - говорит „Солодкий“, главный сержант взвода 80-й ОДШБр.

Многие бойцы, раненые на Курщине, обязаны спасенной жизнью экипажам Stryker галицкой бригады.

Stryker

"Наших семь "трехсотых". Работа опасна. Надо ехать, надо людей забирать. Поехали быстро по полю. Мы им открыли рампу. они оперативно загрузились. Все живы и здоровы", — говорит "Захар", старший водитель 80-й ОДШБр.

"Нас вез Stryker, возможно, и этот. Только заехали на переправу, и прилетело три "сто двадцатых" метров в пяти от машины. То есть, она спасла жизнь, что водителю, что экипажу, что десанту", — говорит "Солодкий" ", главный сержант взвода 80-й ОДШБр.

Одноразовые керамические пластины, которыми обшивается Stryker – очень дорогое удовольствие, но именно благодаря этой дополнительной броне экипаж и штурмовики могут не обращать внимания на осколки.

Stryker

"Керамическая броня покрывает еще металл, который по себе отличается от БТР-80", — говорит "Валентин", старший водитель 80-й ОДШБр.

"Разрывались мины в 15-20 метрах от Stryker'а, и я даже не слышал. Просто слышали, что по броне что-то шелестит", — говорит "Тур", старший водитель 80-й ОДШБр.

Как в США запустили в производство Stryker

В начале двухтысячных американцы решили, что им нужно создать мобильные штурмовые бригады на колесных БТРах. Для этого лучше подходила швейцарская машина "Пиранья", а, вернее, ее канадская копия "ЛАВ-3".

Лицензионный вариант был настолько удачным, что Штаты, под названием Stryker, запустили в производство целых одиннадцать вариантов боевой машины. Из-за того, что на БТР легко можно навести много разного вооружения, американские военные прозвали его "швейцарский нож". Правда, украинским десантникам из восьмидесятки чем достался только с одним лезвием – тяжелым пулеметом Browning 2.

Военные рассказали о БТР

"Безответственный, можно сказать. Даже, если заклинил, утыкание очень легко устраняется", — говорит "Солодкий", главный сержант взвода 80-й ОДШБр.

Пулемет, усиленный камерой с прицелом, стал очень грозным оружием. Наводчик ведет огонь по врагу, сидя в машине. Чтобы сам БТР стал тяжелой мишенью для врага, боевой модуль в момент десантирования отстреливает дымовую завесу.

"Пускивают дымовую завесу, чтобы группа спешила. Это все дымовые шахты, выбрасывают дымовые завесы", — говорит "Валентин", старший водитель 80-й ОДШБр.

Все сделано для того, чтобы экипаж и десант выжили. Единственный недостаток Stryker – их у нас маловато.

"Место механика-водителя это — на самом деле показатель отношения конструкторов к военным. Несмотря на большое количество датчиков и тумблеров вокруг меня, во всем этом достаточно просто разобраться. Очень удобно. Можно выставить высоту сиденья. Расстояние до педалей. Одним движением здесь включается двигатель. Надо добавить газа немного. Но, главное, отсюда можно быстрее эвакуироваться, чем из советской или российской машины в случае, если БТР, не дай Бог, подбит", — говорит Андрей Цаплиенко.

Stryker

Три из четырех десантников, которым пришлось оценить преимущества Stryker в условиях реального боя, еще буквально вчера даже не думали, что отправятся на американских БТРах штурмовать лесополосы на Курщине.

Сегодня эти вчерашние гражданские заставляют россиян отступать на собственной, русской территории. Но, чтобы завтра не пришлось отступать нашей армии, десантникам уже сейчас нужно подкрепление. И большее вооружение от союзников. Ведь если увеличить количество такой техники, которая дает уверенность на поле боя, то есть шанс, что у некоторых украинцев явно уменьшится страх перед перспективой одеть форму.

Курская операция: Крыли посадку врага так, что никто не выскочил | Репортаж

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