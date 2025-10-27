- Дата публикации
Военные ВСУ показали уникальные тренировки на полигоне: фто, видео
Украинские военные показали, как обучаются на полигонах.
Военные инструкторы учат курсантов сначала управлять мини-дронами, а потом и оттачивать мастерство сбросов с FPV.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.
На счету Евгения и его побратимов целый ряд операций по ликвидации врага. Игорь — командир взвода. И он, и Евгений — освоили беспилотники уже во время полномасштабной войны. А теперь учат курсантов между выездами на боевые задания.
Артем на специально разработанном мини-полигоне отрабатывает навыки управления вупиком — маленьким дроном. Чтобы летать здесь Артем уже прошел первый этап обучения — симулятор. Теперь ловко обходит препятствия, а впервые даже поднять вупика, говорит, было не легко.
Именно такой маленький дрон и учит курсантов ориентироваться в пространстве и значительно облегчает освоение больших беспилотников.
Благодаря таким упражнениям и удается качественно выполнять уже боевые задачи, говорит командир взвода.
Впереди у курсантов еще одни учения — уже в боевых бригадах и настоящие бои. Свои наставления с передовой им дает инструктор Евгений
«В боевых условиях нужно все навыки свои применять, поэтому не теряйте времени», — говорит военный Евгений.
После учений на фронт отправятся не только курсанты — но и их инструкторы.
