Военные ВСУ показали уникальный вражеский трофей – "сухопутный корабль", из которого сбежали россияне (фото)

Речь идет о российском БТР, на котором установлена автоматическая корабельная пушка "Босфор" 30-миллиметрового калибра. Она способна поражать бронированные цели на расстоянии до 2 км и стрелять осколочно-фугасными зарядами до 4 км.

Об этом для ТСН.ua рассказала пресс-секретарь этой бригады Ирина Рыбакова.

"Этот БТР наши военные захватили после того, как противник сбежал. Кроме БТР были танки, САУ, БМП. Этот БТР был на ходу, но корабельная пушка имела повреждения. Военные самостоятельно отремонтировали ее, хотя это было трудно — профильной литературы или инструкций нигде не было. Могу сказать, что это первый БТР с таким вооружением, теперь он воюет против оккупантов", — сообщила Ирина.

Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

В свою очередь, военный эксперт Петр Черник рассказал, что это действительно уникальный трофей.

"Таких машин у россиян невероятно мало. Счет идет не на десятки, а поштучно. Это качественная добротная разработка. Если Россия бросает в бой в Украину такие единичные глубокомодернизированные комплексы, это свидетельствует о том, что они начинают испытывать настоящий голод качественного оружия. С одной стороны – это и хорошая, но и плохая новость одновременно. Почему хорошая? Нас не может не радовать, что у противника начинается голод, нехватка серийных машин. Это стратегически хорошая новость. А плохая новость в том, что противник готов применять абсолютно все, то это означает, что он не будет сдаваться. С одной стороны – он выдыхается, с другой – готов идти на все", – говорит эксперт.

По словам Черника, если вооружение, предназначенное для кораблей, ставится на сухопутную технику, это значит, что россияне ищут возможности для наращивания своего боевого потенциала.

"А хорошая новость для нас в том, повторюсь, что россияне испытывают голод", – резюмировал эксперт.

В то же время еще один военный эксперт Игорь Романенко говорит, что такое вооружение следует изучать в боевых условиях.

"Это нужно для развития своего вооружения, такие трофеи всегда полезны и интересны. Но надо помнить и о том, что у некоторых российских разработок неэффективности и ущерба бывает гораздо больше, чем пользы", — говорит Романенко.

Напомним, в Томской области РФ формируют новый батальон для войны против Украины.

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