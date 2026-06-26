Военные ВСУ продемонстрировали уникальный дрон, который подрывает логистику в Крыму и Донецке: фото, видео

Дрон «Хорнет» / © ТСН

Реклама

Перерезали сухопутный коридор в Крым и поджигали российские бензовозы и колонны техники. Ударный дрон-камикадзе «Хорнет» — то, что используют пилоты для контроля логистических путей противника. Ранее его использовали только Силы беспилотных систем. Теперь он оказался на вооружении Сичеславских десантников 7-го корпуса быстрого реагирования, которые удерживают окрестности Покровска и сейчас полностью контролируют Донецк.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

«Покровское направление. На скорости свыше 150 километров мы едем по почти пустым трассам. Разорванные сетки над дорогой и местами сожженные машины — так выглядит дронная война за логистику на одном из самых сложных участков фронта», — говорит корреспондентка ТСН.

Реклама

Враг здесь почти не решается на масштабные штурмы с участием пехоты и бронетехники. Зато постоянно наносит удары с воздуха. В этот момент слышен пролет очередного «Шахеда» и стрельба защитников. Это один из российских беспилотников, который прямо посреди дня мчится в направлении очередного мирного города. Стреляют по нему скорее для самоуспокоения, говорит Александр. Он прикрывает небо от более мелких дронов над своим сослуживцем, пока тот готовит к работе нечто уникальное для подразделения десантников — дрон Middle Strike.

«Это „Хорнет“ (Hornet). Не многие подразделения Сил обороны работают с этим дроном, но почти каждый полет на нём проходит довольно успешно», — говорит Юлия Кириенко.

Это тот самый американский дрон-камикадзе, который враг прозвал «логистическим кошмаром». Ведь он полностью разрушает российскую сухопутную логистику в Крым. А начинается она непосредственно из Донецка.

Раздаётся команда: «На Донецк!». На позиции начинается обратный отсчёт: «Пять, четыре, три, два, один — запуск!». Аппарат взмывает в воздух, сопровождаемый характерным громким жужжанием.

Реклама

Полет над «Донбасс Ареной» и Кировским районом Донецка

«Хорнет» быстро пролетает над линией соприкосновения и устремляется вглубь оккупированной Россией украинской территории.

Благодаря камере этого мощного дрона мы видим высотные здания Донецка и легендарную «Донбасс Арену», которая словно замерла в ожидании возвращения украинского футбола.

Раньше так далеко могли видеть только непосредственно Силы беспилотных систем (СБС). Теперь поражают врага в его глубоком тылу ударными «мидлстрайками» и сичеславские десантники.

Пилоты не стали долго любоваться видами Донецка. У них сегодня совсем другая задача.

Реклама

«Будем наносить удары по технике, у нас поставлена задача. У нас есть цель, которую мы сейчас будем отрабатывать в направлении Донецка», — говорят военные.

Воздушная дуэль с перехватчиком и поражение цели

Самолёт быстро преодолевает километры в воздухе, разворачивается в сторону Кировского района Донецка и готовится к непосредственному удару. Внезапно ситуация в небе становится критической.

В воздухе начинается настоящая дуэль: время работы измеряется секундами и исключительным мастерством украинского пилота. Ведь нужно подойти к цели раньше, чем вражеский дрон-перехватчик успеет поразить наш «Хорнет». Украинский камикадзе стремительно идет на атаку.

Миссия завершена успешно, но это далеко не последняя на сегодня. На позиции вновь раздаётся: «Два, один — запуск!».

Реклама

За несколько месяцев такой систематической работы бойцы смогли взять под огневой контроль одну из важнейших транспортных артерий снабжения российских оккупационных войск на Покровском направлении.

Эта трасса расположена в десятках километров от фактической линии соприкосновения, сообщают в Десантно-штурмовых войсках. И теперь на ней больше нет колонн вражеской бронетехники или бензовозов. Сичеславские десантники подчеркивают: дальнобойные минометы сыграли важную роль в существенном ослаблении вражеского наступления на позиции 25-й-й отдельной воздушно-десантной бригады, которое до сих пор продолжается на этом горячем участке Покровского направления.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ОБМЕН! ЭКСКЛЮЗИВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ на ТСН в 16:00 26 июня

Новости партнеров