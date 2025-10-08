Военные ВСУ рассказали об "оружии номер один" на фронте и что на самом деле происходит на Сумщине

Сумская область

В северном пограничье экипажи ударных FPV 71-й егерской бригады выполняют десятки стартов в день, выискивая россиян среди плотных лесов, которые малыми группами пытаются подойти к передовым позициям наших защитников. Задача наших пилотов — не довести дело до контактного боя.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

QR-код — это сбор на пикап именно для роты ударных беспилотников 71-й егерской бригады.

QR-код — это сбор на пикап / © ТСН

Вражеские дроны в приграничье на Сумщине караулят над украинскими позициями, теперь непрерывно и круглосуточно.



Рашиские корректируемые авиабомбы летят без разбора: по тылам и взрываются на самом переднем крае.

«У нас нередко бывали случаи, когда пехотная позиция — разбиралась КАБами! И это не один КАБ! Это, там, четыре КАБа могло прилететь за день, на позицию отделения, где сидит три-четыре бойца», — говорит «Куратор», командир РУБпАК 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.



Московитская пехота, утверждает «Димас», пилот FPV-дронов украинской 71-й егерской бригады, в последнее время, заметно потеряла свой штурмовой энтузиазм.

«На данный момент выбили их, то немного интенсив упал у них. Не только интенсив, я думаю у них и настроение упало сюда идти. Потому что когда мы переехали, они здесь бодрячком бегали, прям, прям, такое впечатление, что они думали, что безнаказанно будут ходить. Но выбили мы одних, была у них, как мы увидели, скорее всего ротация — подвезли новеньких, свеженьких. Те тоже — побегали немного, и сейчас уже у них нет настроения бежать», — говорит «Димас», пилот экипажа FPV-дронов 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.

Но, кремлевской пехоты, признают пилоты егерской бригады, все равно не уменьшается. Около двух полков российских штурмовиков, с тех пор как 71-я зашла на Сумское направление стараниями наших воинов навсегда перестали быть какой-либо угрозой. Но от этого работы у украинских пилотов — не стало меньше.

«Штурмовые группы, какие-то группы на позициях на их. Укрытия противника», — говорит военный.

Это все и есть их работа. Точнее, потенциальные цели, говорит «Соловей». Он начинал войну в 2022 году оператором американского противотанкового ракетного комплекса. Уже полтора года, как сменил профессию. Каждый световой день они делают от полутора десятков до четверть сотни стартов.

Небольшие группы московитов ежесуточно пытаются продвигаться вперед.

«Накапливаются, а затем, небольшими группами пытаются дойти до наших позиций. Каждый день движение, каждый день идут новые. Идут, идут и идут», — говорит «Димас», пилот экипажа FPV-дронов 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ.



В качестве защиты и маскировки на Сумщине оккупанты используют обильные листья деревьев и густые кусты с глубокими здешними оврагами. Отыскать вражеских пехотинцев в таких условиях — очень не просто, признают украинские пилоты.

Тяжелую бронетехнику, говорит «Соловей», на Сумщине враг сейчас — совсем не применяет. Российская артиллерия, работает преимущественно из-за рубежа и заставлять ее молчать, это дело рук украинских пушкарей. Но именно дроны, уверяет «Соловей» — в нынешних условиях оружие номер один на фронте.

