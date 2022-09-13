"Военные "затрофеили" больше техники, чем получили от партнеров" — эксперт рассказал о самых интересных образцах

Стало известно, какая российская техника теперь будет воевать против своих беглых хозяев.

На Харьковском направлении украинские военные завоевали немало трофеев, среди которых есть не только танки и БТР. По оценкам из открытых источников, речь может идти о 100-200 единицах, которые находились только на одной локации, с которой в панике сбежали россияне.

Стало известно, какая именно техника представляет наибольший интерес с военной точки зрения.

"Среди этой техники есть такие системы постановки радиопомех, которых нет в Украине, – сообщил ТСН.ua военный эксперт Петр Черник. – Также есть установка "Зоопарк-1".

"Это контрбатарейная система, помогающая вычислять артиллерийские залпы. Впереди у нас артиллерийские дуэли, потому эта техника точно пригодится. Большинство трофеев – это ударное железо. Танки, БТР, БМП, множество боеприпасов. Все, что пригодится в борьбе против врага. Это существенно пополнит наши подразделения. Есть интересная особенность, что мы «затрофеили» уже больше техники, чем нам предоставили партнеры", - сообщил нам Петр Черник.

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