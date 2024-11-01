Военных КНДР одели в российскую форму: что известно о солдатах Ким Чен Ына на войне

На солдат КНДР уже натянули российскую военную форму. По мнению аналитиков, Кремль готовится к затяжной войне в Украине и противостоянию с НАТО. Как реагирует на это сам Альянс и почему северокорейских солдат нельзя недооценивать? Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Сколько солдат КНДР "согнали" в Россию

Итак, солдат КНДР уже одели в российскую форму. По предварительным заявлениям ГУР, на территории РФ в настоящее время находятся 12 тысяч северокорейских военных, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Разведка обнародовала радиопереговоры, также подтверждающие, что тысячи северокорейских солдат начали прибывать вдоль линии фронта на Курщину.

К слову, у водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого предписания. В перехваченном ГУР разговоре россиян, штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейская подмога из КамАЗа, пытались выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик, и почему у шофера нет нужных бумаг.

А накануне, 18 октября, появились кадры того, как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение. Видео предположительно было сделано на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России.

Где тренируют северокорейских военных

Кроме того, российские десантники и спецназовцы сами же тренируют военных из КНДР на пяти полигонах в РФ. Это, в частности, подтвердил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности "Поддержание мира и безопасности Украины".

"Военные из КНДР будут носить российскую форму, будут использовать российское стрелковое оружие и получат российские документы. Их интегрируют в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств, в частности в "специальный бурятский батальон" 11-й отдельной десантно-штурмовой армии", – сказал Кислица.

Что известно о генералах КНДР, которых отправили на войну

Сергей Кислица во время своего выступления также подтвердил информацию украинской разведки о том, что в состав северокорейского контингента входят по меньшей мере 500 офицеров армии КНДР, в том числе три генерала из Генштаба "Корейской народной армии" КНДР. Это генерал-полковник Ким Йон Бок, заместитель начальника Генерального штаба по операциям специальных сил; генерал-полковник Ли Чанг Хо, заместитель начальника Генерального штаба и начальник управления разведки, а также генерал-майор Шин Геум Чеол, начальник Главного оперативного управления.

В своем сообщении в социальной сети Facebook Сергей Кислица отметил, что впоследствии из военнослужащих КНДР планируют сформировать не менее 5 подразделений или соединений численностью от двух до трех тысяч военнослужащих каждое. Одно такое подразделение будет приравнено к мотострелковому полку. А это значит, что северокорейские солдаты будут иметь не только оружие и форму ВС РФ, но и российские документы. Вероятно, таким образом, Россия будет пытаться замаскировать их участие в войне с Украиной.

"В частности, для сокрытия своего присутствия предусматривается интеграция военнослужащих КНДР в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств азиатской части России. Среди них, например, "Бурятский отдельный батальон" 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России. Подготовку военнослужащих КНДР на Дальнем Востоке России проводят опытные российские военные инструкторы ВДВ и подразделений специальных операций", – добавил Кислица.

По имеющейся информации, с 23 по 28 октября из Восточного военного округа к границе России с Украины вылетели по меньшей мере семь самолетов с военнослужащими численностью до 2100 человек. Число солдат КНДР, которых планируется перебросить из Приморского края России до конца октября 2024 года, может составить 4,5 тысячи. Также ожидается, что в ноябре 2024 военнослужащие КНДР начнут непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины.

Россия еще раз нарушает все правила войны

Кислица также отметил, что само собой разумеется, что отправка войск КНДР для поддержки захватнической войны России против Украины является грубым нарушением международного права, в частности, Устава ООН. Кроме того, подготовка Российской Федерацией регулярных подразделений КНДР является нарушением резолюций Совета Безопасности 1718, 1874 и 2270.

В свою очередь солдаты КНДР, которые обеспечивают или получают любую подготовку или другую помощь, связанную с использованием оружия, в частности баллистических ракет, также нарушают указанные постановления Совбеза.

Между тем, о том, что солдаты КНДР переодеваются в российскую форму и сгребают российское снаряжение, говорит и министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона подчеркнул, что по их оценкам количество солдат КНДР в России составляет 11 тысяч человек, а их вовлечение в боевые действия является "крайне вероятным". По словам Остина, участие северокорейских войск в войне "может расширить и затянуть конфликт" и "побудить некоторых союзников к принятию необходимых мер".

"Путин потерял немало собственных войск и должен был выбирать между этим вариантом и объявлением мобилизации", – отметил Остин.

Что делает США, чтобы остановить войска КНДР

Телеканал CNN заявил, что Соединенные Штаты стремятся воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы последняя вернула войска, отправленные в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины. По словам анонимного американского чиновника, США уже призвали к этому Китай.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину "применительно к нашей обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого", добавил источник. В то же время телеканал отметил, что его собеседники "не были настроены оптимистично" относительно того, что Китай может помешать планам Северной Кореи, в частности, потому, что Пекин поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

Германия угрожает последствиями КНДР

Берлин пригрозил КНДР санкциями за поддержку войны в Украине. Германия оставляет за собой право ужесточения санкций против Северной Кореи в случае участия ее войск в войне России против Украины. Об этом заявил официальный представитель немецкого МИД Себастьян Фишер на пресс-конференции в среду, 30 октября.

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях принимают участие солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительных санкций", – сказал Фишер.

По его словам, официальный Берлин донес эту позицию до временного поверенного в делах Северной Кореи, ранее вызванного в МИД Германии.

"Мы убедительно призывали его не поддерживать противоправную агрессию России против Украины и прекратить соответствующую поддержку РФ", — добавил немецкий дипломат.

Кремль готовится к затяжной войне

Также Фишер сообщил, что Германия обсудила с Китаем выводы НАТО и США о переброске северокорейских солдат в Россию. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете отметили, что Кремль готовится к затяжной войне в Украине и противостоянию с НАТО. Мол, высшее руководство России осознало, что не сможет выиграть войну быстро. Следовательно, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановления и пополнения своих сил.

"Кремль одновременно продолжает милитаризировать разные уровни российского правительства, вероятно, готовясь к длительным военным усилиям в Украине и противостоянию с НАТО", – говорится в отчете ISW.

Зачем все это России и при чем здесь выборы

По данным экспертов, в Кремле пытаются приступить к подготовке к выборам в Государственную думу России, которые запланированы на сентябрь 2026 года. В то же время, неопределенность в вопросе продолжительности войны в Украине свидетельствует о сомнениях российских властей в возможности достижения победы до голосования.

По информации Bloomberg, Россия увеличивает бюджет на войну против Украины. В частности, расходы в следующем году должны составить 6,2% их ВВП. Между тем, Минобороны РФ продолжает предлагать льготы для стимуляции добровольного участия россиян в войне против Украины.

В то же время, израильский военный историк Мартин ван Кревельд заявил, что в Украине продолжается очень кровопролитная и затяжная война на истощение. Страны НАТО должны действовать быстро, потому что времени на обсуждение нет.

Военные в свою очередь призывают не недооценивать северокорейских солдат и не преуменьшать их угрозу.

"По поводу данных бойцов могу сказать одно, пару месяцев будут нести большие потери (потому, что другая война, но они идейные), через несколько месяцев это будет серьезная проблема для наших военнослужащих. Еще хочу обратить внимание, на наши СМИ, насмехающиеся над данными военнослужащими, никогда не недооценивайте противника, и военный потенциал противника. Будет очень тяжело, по нашему мнению, это "Вагнер 2.0", если они появятся на линии фронта", – пишет Telegram-канал "Шо на фронті?".

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Напомним, Китай отреагировал на сотрудничество России и Северной Кореи. В Пекине заявили, что не видят угрозы в углублении сотрудничества между РФ и КНДР, а Москва и Пхеньян должны самостоятельно решать, как будут развиваться их отношения.

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