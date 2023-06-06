Военным с ампутацией выделяют на протезирование до миллиона, а гражданским – 200 тысяч: в Украине ускорят процесс

Каждый человек после ранения должен понимать – лечение, протезирование, реабилитацию – это все гарантирует государство, но получить все это должны сами пострадавшее и не упустить время.

В медицинских учреждениях обещают ускорить выдачу искусственных конечностей для пострадавших в результате боевых действий. На протез для пострадавших гражданских выделяется по 200 тысяч гривен, для военных — до миллиона гривен, говорится в ТСН.

"Я три месяца пролежал лежнем и то, что я сейчас делаю — это небо и земля, упражнения уже через неделю помогают", — рассказывает раненый минометчик Макс.

У него еще нет протеза, но он на этапе подготовки мышц к протезированию и одно из его желаний, наконец, иметь возможность дочь носить на руках. "Мне тяжело психологически, я живчик, а после ранения спорт остался, а психологически... У меня маленький ребенок, пока костыли — для меня это тяжело", — говорит боец.

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В реабилитационном центре в Буче можно жить, чтобы в течение месяца без перерывов и потери времени на переезды заниматься с физиотерапевтами. “Многие не хотят идти на реабилитацию, потому что считают, что это отголоски СССР. Люди думают, что если ты ходишь к психологу или реабилитолологу, то с тобой что-то не так. У многих военных это культивируется”, — говорят в центре.

Директор реабилитационного центра утверждает, реабилитация — не то, что можно откладывать на потом. “У нас культуры ни психологической, ни физиологической нет. Ребята часто думают, что это нечто, что потом можно сделать. К сожалению, это не так. Ребятам должны объяснять, что реабилитация должна быть своевременной. У нас часто обращение в Ирпене, Гостомеле, а это весна в прошлом году, и только через год обращается за реабилитацией. За такой большой промежуток времени идут необратимые изменения, минимальный шанс восстановить в лечебном заведении», – говорит директор Татьяна Грубенюк.

Время на реабилитацию должно определяться индивидуально – в зависимости от больного, а не от нормативов, убеждает Данило Кривко, руководитель такого центра во Львовской области. Говорит, люди разные и восстанавливаются по-разному. “Мы, к сожалению, не успеваем уложиться в сроки, предоставляемые государством. Есть два пакета и один пакет — это 21 день. То есть мы должны провести реабилитацию два раза в год, умножаем на 2, это сорок два дня, но мы продлили срок потому, что нет возможности предоставить протез и научить ходить — это нереально”, — объясняет он.

Получить протез как можно скорее после ранения: как ускорить получение искусственных конечностей

Во Львовской политехнике в этом году обещают открыть новую магистерскую программу для протезистов, рассказывают в Министерстве социальной политики. Обещают уже в ближайшее время раненые с ампутациями будут получать протезы еще в больнице. Только на протезы и сопутствующее оборудование заложено 3 миллиарда гривен. На протез для гражданских государств выделяет 200 тысяч, для военных протез может стоить от 600 тысяч и до миллиона гривен. “У одного человека может быть несколько конечностей ампутировано, 35 тысяч протезных изделий, у кого рука и нога, две ноги, руки, к протезам мы выдаем держатели в туалет, потому что стулья для душа это все тоже важно, человек должен на что-то опираться и нужны средства, протез для купания могут быть выданы”, — отмечают в ведомстве.

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