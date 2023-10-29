Военный аналитик рассказал, что Россия сделает с Украиной в случае победы

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий рассказал, что в случае победы России в Украине будет "одна большая Буча".

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Здесь будет одна большая Буча. Для того, чтобы здесь был Крым нам нужно было сразу сдаться, без боя и еще в 2014 году. Тогда здесь было бы превращение в новую Беларусь. И это был бы самый лайтовый вариант. Тогда россияне бы посадили тех, кто сопротивлялся, а других приняли бы в "русских". Но мы этот шанс давно опустили. С нами будет, как с Чечней после Второй чеченской войны. Они там убили всех, кроме лояльных, которые и уничтожали своих единоверцев. Если Россия побеждает - выживут лишь отдельные коллаборационисты. Это надо понимать. Мы воюем за выживание", - пояснил экс-военный.

Евгений Дикий отметил, что Запад не примет 30 миллионов беженцев. Он добавил, что страны Запада еще в 2022 году были готовы "оплакать трагическую судьбу украинцев".

Напомним, россияне стянули на границу дополнительные ракеты С-300.

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