Военный аналитик спрогнозировал, где может быть контрнаступление ВСУ: "Для России это будет означать конец"

Если бы ВСУ пошли в наступление и освободили оккупированный Крым, это означало бы конец для России, поскольку для Путина — это сакральное место.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Об этом говорил и Буданов, и Данилов, и Залужный, что мы в этом году ожидаем контрнаступление. Говорят о разных сроках и направлениях. Слава Богу, что никому об этом неизвестно. Если бы мы об этом знали, пришлось бы менять планы. Но было бы неплохо — перерезать сушу от РФ в Крым, чтобы россияне не могли переправлять туда свои грузы. Войска России тогда бы оказались в оперативном окружении, потому что только с моря они могли бы что-то поставлять. Освобождение Крыма очень бы повлияло на эту войну. В России началось бы возмущение, потому что полуостров для них это нечто сакральное. Поэтому это означало бы конец России", — сказал военный.

Освобождение оккупированного Крыма: как это может произойти

Россия в 2014 году незаконно аннексировала Крым. Оккупанты провели там фейковый "референдум" за присоединение к своему составу. Украина все эти годы хотела вернуть полуостров по дипломатическому пути, однако Россия 24 февраля начала полномасштабную войну.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Крым будут освобождать военными и дипломатическими путями. Военные эксперты отмечают, что если отрезать Крым от материковой России, то там можно устроить котел.

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