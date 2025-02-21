Военный "Азова" рассказал, как борется за Украину уже 11 лет и сожалеет ли о такой молодости

Военный "Яр" еще в 18 лет уехал на Майдан и пережил расстрелы. Он вспомнил, как все происходило.

Игорь Фльорко - боец "Азова", артиллерист и имеет псевдоним "Яр". Он был одним из тех 18-летних, которые оказались в момент расстрелов на Институтской. Этих ребят потом окрестили Ангелами Институтской. Каждый год в дни, когда вспоминают события Майдана, он пытается восстановить свои воспоминания и найти мужчину, с которым тогда делили щит.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

"На Майдане мы четко показали, что мы никогда не выберем путь нога в ногу с Россией, и мы будем всегда действовать вопреки. И, пожалуй, такой был самый большой пик единства, как по мне", - говорит Игорь Фльорко.

Сейчас ему уже 29, его позывной "Яр" и он артиллерист в "Азове". Но именно на Майдане состоялся его первый бой за государство, взгляды и убеждения.

Игорь Флерко

Он вспоминает, что накануне расстрелов приехал из Львова, чтобы поддержать Майдан, и побежал в эпицентр, еще не осознавая до конца, что именно там происходит. Тогда 18-летнему "Яру" приходилось принимать решения. Теперь уже на большом экране мы кадр за кадром пытаемся восстановить хронологию тех событий.

"Там же все горит. По сути, Игорь Глушка и Павел Декин были первыми, которые поджигали шины, чтобы сделать дымовую завесу. И где-то этот кадр также есть, когда нет абсолютно никого, остались только они двое. Где я смотрю на них и понимаю, что надо выбрать - или возвращаться на Майдан, сохранить себе жизнь или бежать к ребятам", - вспоминает он.

Тогда "Беркут" отступил за баррикаду, но майдановские протестующие один за другим падали на землю. "Яр" решил, что должен помочь раненым и побежал в их сторону.

"Я не знаю, сколько раз я себе повторил в голове, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас, пока перебежал в эту дорогу", - говорит он.

То, что произошло дальше Яр все эти годы пытается вспомнить по многочисленным видео.

Майдан

"Это видео просматривал очень много раз. Каждый раз на 20 февраля старался просматривать как можно больше материала, чтобы возможно вспомнить что-то из того, что не помню", - говорит он.

Момент, который уже и не забудешь - он тянет раненого по улице под звуки выстрелов.

"Я еще помню отрывками, как взял за руку первого раненого Сергея Трапезуна, который лежал, поднимал руку вверх, просил помощи. Но когда увидел, что сбоку добивают уже раненого собрата, он тогда руку опустил и понимал, что лучше не выдавать себя", - говорит "Яр".

Раненый, которого он вытащил, выжил - позже они встретились и даже вместе ездили в путешествие. Кадры, которые он пересматривал много раз, но каждый раз находил для себя новые детали.

"Это видео часто видел, но только на 10-ю годовщину Майдана я заметил один момент, который меня натолкнул, дал надежду найти человека, который поможет мне вспомнить больше", - говорит "Яр".

Момент, который Яр заметил только недавно - он ссорится с мужчиной в синей курточке и оранжевой каске.

"Я подошел к этому пареньку и говорю - "отдай мне щит обратно". После чего скорее всего прозвучали эти слова, которые мы уже слышали: нашо тебе щит, куда ты идешь, там люди умирают", - вспоминает мужчина.

Они ссорились в тот тяжелый момент, но сейчас Яр говорит, так хотел бы найти этого человека.

"И мне было бы очень интересно его найти, если это еще возможно. Потому что прошло 11 лет, и я не знаю, есть ли вообще смысл, но если он жив, здоров, он в порядке, и он в Украине, то было бы очень полезно встретиться. И уверен, он бы помог хотя бы немножко восстановить интересные и очень нужные воспоминания", - говорит "Яр".

Всего тогда из Львова на Майдан их приехало пятеро. И "Яр" до сих пор благодарен каждому из друзей, кто был тогда рядом вот они все на одной фотографии: Игорь Галушка воевал в "Азове" и был тяжело раненым, Павел Декин - в Третьей штурмовой, Николай Притула - десантник в 82 бригаде, Андрей Седлер - тоже служит, и собственно сам "Яр" - который стал в ряды "Азова" и ни о чем не жалеет, хотя вся его молодость - это вооруженное сопротивление врагам Украины.

Игорь Флерко с друзьями на Майдане

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