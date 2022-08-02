Военный эксперт назвал причину, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточно оружия

Оружие в наличии у западных партнеров есть, но они не готовы снижать уровень защищенности своих стран.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточно оружия для деоккупации захваченных РФ территорий.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.
"Дело в том, что никто не хочет пренебрегать собственной безопасностью. На фоне нашей войны все вспомнили о собственной армии. Ой, а что у нас? Вот по этому принципу теперь все европейские страны требуют гарантии безопасности. Яркий пример был с Польшей, когда Германия им пообещала вместо танков Т-72, которые они передавали нам, танки "Леопард". А в результате Германия фактически кинула Польшу. И эти танки попали в Грецию, а не в Польшу. Поэтому сегодня Польша закупает американские танки "Абрамс". Но отдала она более 200, а получать будет по 20 штук каждый квартал. То же самое и Словакия. Она готова передать истребители МиГ-29, но к приходу F-16, которые они купили у США, они хотят, чтобы кто-то гарантировал им, что закроет их небо. Вот в чем проблема",- объяснил Жданов и добавил, что то же самое и с Соединенными Штатами.
По его словам, США могут нам сегодня передать необходимое количество техники, но они не смогут разворачивать войска, для которых эта техника стоит на хранении. "Они запускают производство оружия. Проблема в том, что все испугались опасности и никто не хочет уменьшать уровень защищенности собственного государства", — резюмировал военный эксперт.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
Читайте также: