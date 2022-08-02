Военный эксперт назвал причину, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточно оружия

Оружие в наличии у западных партнеров есть, но они не готовы снижать уровень защищенности своих стран.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточно оружия для деоккупации захваченных РФ территорий.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Дело в том, что никто не хочет пренебрегать собственной безопасностью. На фоне нашей войны все вспомнили о собственной армии. Ой, а что у нас? Вот по этому принципу теперь все европейские страны требуют гарантии безопасности. Яркий пример был с Польшей, когда Германия им пообещала вместо танков Т-72, которые они передавали нам, танки "Леопард". А в результате Германия фактически кинула Польшу. И эти танки попали в Грецию, а не в Польшу. Поэтому сегодня Польша закупает американские танки "Абрамс". Но отдала она более 200, а получать будет по 20 штук каждый квартал. То же самое и Словакия. Она готова передать истребители МиГ-29, но к приходу F-16, которые они купили у США, они хотят, чтобы кто-то гарантировал им, что закроет их небо. Вот в чем проблема",- объяснил Жданов и добавил, что то же самое и с Соединенными Штатами.

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По его словам, США могут нам сегодня передать необходимое количество техники, но они не смогут разворачивать войска, для которых эта техника стоит на хранении. "Они запускают производство оружия. Проблема в том, что все испугались опасности и никто не хочет уменьшать уровень защищенности собственного государства", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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