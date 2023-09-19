Военный эксперт назвал признак того, как РФ готовится к массированным ракетным ударам

Эксперт считает, что оккупанты не смогут атаковать энергетическую инфраструктуру так, как это было в 2022 году.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что признаком того, что РФ может готовиться к массированным ракетным ударам, может быть то, что оккупанты долгое время не обстреливали Украину.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Военный эксперт объяснил, что РФ в месяц может производить 40-60 крылатых ракет. Он отметил, что этого недостаточно для того, чтобы организовывать регулярный ракетный террор Украины.
Признаком того, что оккупанты готовятся к массированному ракетному обстрелу, может быть то, что Россия совершила длительную паузу в ракетных ударах. Александр Коваленко отметил, что пока этого не было, и РФ постоянно запускает в сторону Украины воздушные цели.
Военно-политический обозреватель считает, что это свидетельствует о том, что, вероятно, в этом году во время отопительного сезона ракетный террор будет не столь мощным, как в 2022 году.
Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Россия больше всего сейчас экономит ракеты, чтобы с началом отопительного сезона мощно атаковать энергетические объекты Украины.
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