Военный эксперт назвал признак того, как РФ готовится к массированным ракетным ударам

Эксперт считает, что оккупанты не смогут атаковать энергетическую инфраструктуру так, как это было в 2022 году.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что признаком того, что РФ может готовиться к массированным ракетным ударам, может быть то, что оккупанты долгое время не обстреливали Украину.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Военный эксперт объяснил, что РФ в месяц может производить 40-60 крылатых ракет. Он отметил, что этого недостаточно для того, чтобы организовывать регулярный ракетный террор Украины.

Признаком того, что оккупанты готовятся к массированному ракетному обстрелу, может быть то, что Россия совершила длительную паузу в ракетных ударах. Александр Коваленко отметил, что пока этого не было, и РФ постоянно запускает в сторону Украины воздушные цели.

Военно-политический обозреватель считает, что это свидетельствует о том, что, вероятно, в этом году во время отопительного сезона ракетный террор будет не столь мощным, как в 2022 году.

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Россия больше всего сейчас экономит ракеты, чтобы с началом отопительного сезона мощно атаковать энергетические объекты Украины.

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