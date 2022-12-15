Военный эксперт о переломном моменте в войне: "Это произошло 24 февраля"

Перелом в войне наступил в первый же день войны, когда Украина начала сражаться за свои земли, а все планы Путина провалились.

Перелом в войне уже давно произошел – это случилось 24 февраля, когда Украина развеяла все планы и представления Путина о своем будущем.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Перелом уже произошел — 24 февраля, когда оказалось, что Украина начала воевать, а Путин думал, что это невозможно. То есть его расчеты, его разведка, его процесс принятия стратегических решений проходил в иллюзии, что Украина не будет воевать. Янукович уже сидел в самолета в Беларуси, готовый прибыть в Киев и занять трон", — рассказал Самусь.

Он добавил, что Россия с военной точки зрения проиграла еще 24 февраля. Дальше Путин только пытается тянуть время, ведь не способен признать поражение.

"Путин понимает, что как только война останавливается — это конец его жизни. При чем физический конец, скорее всего. То он "вкинул" всю регулярную армию, то провел мобилизацию, сейчас бьет по энергетической структуре", — говорит Самусь.

Путин надеется на гуманитарную катастрофу в Украине или внезапные восстания против Зеленского. Однако перелом в войне давно произошел, дальше только освобождение украинских земель.

"Он пытается дергаться и затянуть время. Но перелом уже давно наступил. Украина будет проводить наступательные операции, но это не перелом — это продолжение работы ВСУ", — говорит эксперт.

Напомним, Самусь также рассказал о возможных сценариях деоккупации Крыма. По его словам, успешное движение на Мелитопольском и Бердянском направлениях создает привлекательные условия для планирования последующих операций.

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