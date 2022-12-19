Военный эксперт — об угрозе нового наступления и цели России: "Готовимся к худшему сценарию"

Оккупанты могут снова пойти в наступление в феврале-марте 2023 года.

Целью России остается уничтожение Украины и массовые убийства украинцев, поэтому они не отказались от желания захватить наше государство.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Мы должны понимать, что россияне не отказались от своих планов. Не нужно обманываться, что России нужен Донбасс и Крым. Им нужно уничтожение Украинского государства и народа. Военные понимают реальные цели РФ и готовятся к худшему сценарию. Такие планы РФ не менялись еще от 2014. И наши Силы обороны работают над тем, чтобы разрушить планы оккупантов и им удается это делать", — пояснил военный эксперт.

Кузан отметил, что повторное наступление на Украину будет обусловлено мобилизационными планами россиян. Украине нужно готовиться, что в конце зимы, в начале весны оккупанты могут подготовить свою пехоту и снять с консервации технику.

Угроза нового наступления на Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление – либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси. Главнокомандующий считает, что россияне могут снова попытаться атаковать Киев.

Советник ОП Алексей Арестович считает, что большое наступление, которое Россия, вероятно, планирует на январь-февраль 2023 года, может стать для нее последним.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале, использовав для этого 150 тысяч мобилизованных. Похожего мнения придерживается и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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