Военный эксперт объяснил, почему Путин трижды переносил дату вторжения: план был другой

Путин трижды переносил дату полномасштабного вторжения вероятно из-за того, что 200 тысяч захватчиков недостаточно, чтобы оккупировать такую большую страну, как Украина.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Россияне были не готовы. Все же 200-тысячной группировки на наших границах явно недостаточно для того, чтобы оккупировать такую большую страну с большим количеством вооруженных людей. Этих людей достаточно для работы в режиме "спецоперации", то есть — зайти, уничтожить и выйти. Но для оккупации страны, их проектов по разделу Украины — этого мало", — подчеркнул военный эксперт.

Кузан считает, что российские спецслужбы рассчитывали, что из-за угрозы украинские власти покинут Киев, чем поможет оккупантам. Однако эти планы РФ не сработали.

"Русские спецслужбы привыкли к гибридным методам войны, а потому для них этого было достаточно. Вот, что было в 2014 году — информационные спецоперации, отработка российского влияния и блокирование государственных институций. А тогда можно понять логику спецслужб. Армия РФ в Украине должна была побуждать украинскую власть бежать из страны. Тогда бы здесь была дезорганизация органов власти. Но эта психологическая операция дала сбой, потому что власть и общество остались едиными и никто не убежал. Военные понимали, что 200 тысяч захватчиков — это недостаточно для оккупации Украины", — пояснил эксперт .

Путин трижды переносил дату нападения на Украину: что известно

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию BILD рассказал, что Путин трижды переносил дату полномасштабного вторжения в Украину.

Диктатор несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгой. ФСБ настаивала на наступлении, они были уверены, что достаточно подготовились к вторжению.

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