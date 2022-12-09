Военный эксперт объяснил, зачем Путин снова вернулся к ядерным угрозам

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем российский диктатор Путин снова вернулся к ядерным угрозам.

Об этом он рассказал в эфире YouTubе-канала ТСН.ua.

"У него просто нет выхода. Это единственная тема, которая еще может смущать запад по отношению к РФ и по отношению к лично Путину. Поэтому он ее поднимает. В большинстве стран мира, в том числе и большой семерки G-7, я думаю, что и у большинства стран G-20 или уже G-19, они его списали. Они понимают, к чему ведет Россия. Поэтому он и возвращает эти темы", — объясняет эксперт.

В то же время Жданов отмечает, что ядерная риторика главы Кремля изменилась, поскольку он заявил, что Россия первой никогда не применит ядерное оружие, а только в ответ.

"Если ты первым не собираешься, тогда зачем ты поднимаешь эту тему. А потому, что это единственное, чем он может напомнить о себе миру", — отмечает военный эксперт.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин снова поднял ядерную тему, о которой в последнее время после встречи G-20 перестали говорить. Однако 7 декабря глава Кремля решил снова к ней вернуться и заявил о возрастании угрозы ядерной войны. В то же время, он отметил, что первой Россия ядерный удар наносить не будет.

Следует отметить, что ядерная риторика РФ была на паузе, поскольку Китай и США ясно дали понять Путину, какие будут последствия в случае применения ядерного оружия. Так, после встречи в Индонезии 15–16 ноября 2022 года G-20, на которой Россию представлял глава российского МИДа Сергей Лавров, РФ свои ядерные угрозы смягчила.

Читайте также: