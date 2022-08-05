Военный эксперт оценил эффективность понтонной переправы, которой оккупанты заменили Антоновский мост

Однако эти понтоны никогда полноценно не заменят нормальный рабочий мост.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" в слоте ТСН заявил военный эксперт Петр Черник.

"Понтон никогда полноценно не заменит нормальный рабочий мост. Напомню, чем длиннее понтон, тем он функционально тяжелее. Понтоны хорошо себя оправдывают где-то на Северском Донце, где ширина 50-60 метров. Конечно, это рабочая система, которая может выдерживать от 40 до 40 до 50 метров. 80 тонн погрузки тяжелой техники, однако полноценно заменить современный мост через такую большую реку как Днепр — он не может", — подчеркнул эксперт.

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Напомним, поздно вечером 26 июля ВСУ повредили Антоновский мост, чтобы отрезать оккупантов от поставок оружия и помощи в случае контрнаступления на Херсон. Местные "гауляйтеры" отрицают наличие критических поражений моста, однако уже запретили передвижение по нему. По данным местных телеграм-каналов, оккупанты уже возвели в Херсоне понтонные переправы.

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