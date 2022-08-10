Военный эксперт оценил, может ли произойти "хлопок" на Крымском мосту после взрывов на полуострове

Крымский мост лучше использовать как средство троллинга, чем брать в качестве приоритетной цели для поражения украинскими силами и средствами. Ведь уничтожение такого сооружения нуждается в колоссальных ресурсах.

Украина на сегодняшний день не может себе позволить использовать необходимые для уничтожения Крымского моста ресурсы.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы должны определить первоочередную целесообразность уничтожения этих целей. Если предположим, что мы с вами являемся командующими высокого уровня и перед нами стоит выбор — уничтожить склад или арсенал, из которого осуществляется отгрузка стреляющих по Украине ракет, или — уничтожить еще один десяток самолетов, думаю, что мы с вами придем к согласию, что лучше уничтожить такой склад. Чтобы сделать невозможным удары по нашей инфраструктуре. Мы понимаем, что мы не можем рассыпаться теми ракетами, как бы много у нас их ни было, потому что украинская ментальность говорит: "всегда нужно иметь что-то впрок". Поэтому я бы даже не рассчитывал или так не обращал внимание, по чему мы ударим. Потому что я думаю, что наше военно-политическое руководство само определит приоритетность цели", — рассказал военный эксперт.

"Что касается Крымского моста, то я предпочел бы его использовать как средство троллинга, чем какую-либо приоритетную цель для поражения украинскими силами и средствами. Потому что я неоднократно подчеркивал, что исходя из специфики этого сооружения, нанесение удара по этому мосту, который мог бы уничтожить этот мост, требует просто колоссальных ресурсов, которые мы сегодня позволить себе не можем и не имеем права", – пояснил Грабский.

Он отметил, что у Украины есть более важные задачи на линии фронта, чем наносить удар по цели, расположенной "далеко-далеко от нас и, правду сказать, не сильно влияющей на ситуацию".

"Да, она (цель – ред.) является одной из линий коммуникаций и цепей обеспечения, но я всегда говорил и любой логистик вам скажет, что доставка морем более дешевая и более целесообразная. Они контролируют порты: порт "Керчь", порт "Феодосия", порт "Севастополь", куда они могут направлять свои суда. То есть говорить о том, что сильно повлияет на ситуацию разрушение Крымского моста – нет", – рассказал эксперт.

Напомним, Грабский также пояснил, что после взрывов в Крыму у российских оккупантов возникнут проблемы с логистическим обеспечением и они потеряют преимущество в количестве стволов артиллерии и бронированной техники.

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