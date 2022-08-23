Военный эксперт оценил возможность ВСУ осуществлять контрнаступление осенью

Военный эксперт Александр Коваленко оценил возможность ВСУ осуществлять контрнаступление осенью.

Об этом он рассказал 23 августа в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"С осени будет страдать логистика достаточно серьезно. Это совсем другие условия, это дожди. Это невозможность использования путей, которые не подготовлены для перевозки той или иной техники. С другой стороны, не соглашаюсь с тем, что это может иметь проблемы с контрнаступлением Украины, поскольку ВСУ продемонстрировали, например, контрнаступательные действия в марте в Киевской, Черниговской и Сумской областях, достаточно эффективные наступательные действия. Это было именно в тот период, когда погодные условия были не самые лучшие для контрнаступательных действий. Не лучшими условия будут именно для логистического обеспечения российских оккупационных подразделений и они могут оказаться в достаточно сложных условиях. Но еще хуже условия будут зимой", — отметил эксперт и подчеркнул, что в свою очередь ВСУ смогут продолжать осуществлять контрнаступление и осенью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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