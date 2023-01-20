Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Беларуси и сколько там российских войск

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что сейчас происходит в Беларуси и есть ли признаки подготовки к наступлению на Украину из того направления.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Там на самом деле ничего не происходит. Очень много конспирологических теорий в отношении Беларуси. Но на самом деле там сейчас ничего не происходит, такого чего-то, от чего можно было бы поседеть. Белорусская армия не изменилась, не было никакой масштабной мобилизации. У них сегодня ресурс — это более или менее боеспособных 14 тысяч личного состава. И то, боеспособных условно, потому что, если сравнивать с ВСУ, это небоеспособная армия. Белорусская армия — это бумажная армия", — считает Коваленко.

По его словам, в настоящее время в Беларуси идет подготовка мобилизованных россиян, а не накопление сил для повторного наступления.

"Если говорить о размещении в Беларуси российского контингента, то его общее количество — 12 тысяч, но из них свыше 11 тысяч — это мобилизованные, проходящие там процесс подготовки на 5 разных полигонах. Несколько месяцев это были подразделения второй МСД первой танковой армии, их снйчас вывозят на Луганщину — на Старобельско-Сватовский сектор для усиления группировки. Вместо них завозят подразделения шестой МСД третьего армейского корпуса, полностью из мобилизованных. То есть одних "чмонь" заменяют другими "чмонями", которых будут готовить, чтобы отправить в мясорубку. Это не формирование ударных группировок, это не формирование штурмовых групп", — объясняет эксперт и добавляет, что у россиян также критическая недокомплектация по технике — они оснащены лишь на 30%.

В то же время угроза авиационных ракетных ударов с территории Беларуси по Украине сейчас, по мнению эксперта, очень высокая.

"Высокая угроза – это авиационная. Россияне там имеют свои самолеты истребители Миг-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также увеличили авиацию истребителей и бомбардировщиков, которые могут наносить удары по Украине по классу "воздух-поверхность". Это Х-59. Эти удары могут быть произведены с территории Беларуси по северным регионам Украины", — отметил Коваленко.

Угрозы со стороны Беларуси

Напомним, что об угрозе ракетных ударов и массированных обстрелов Украины с территории Беларуси предупреждали и в Генштабе ВСУ.

В то же время относительно повторного наступления со стороны Беларуси, то, по данным американского Института изучения войны (ISW), он может начаться не ранее осени 2023 года. К этому времени РФ сможет завершить один или несколько дополнительных призывов в запас к осени 2023 года. Этот преиод позволит России подготовить свою военную промышленность, чтобы обеспечить войска необходимой техникой для наступления из Беларуси.

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