Военный эксперт рассказал, как можно освободить Крым: "Это очень сложная цель"

Для того чтобы освободить оккупированный Крым, нужно уничтожить логистику россиян, аэродромы и Черноморский флот. И когда их ресурсы будут исчерпаны – можно наступать.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Крым — это такая трудная цель, потому что там есть огромная группировка россиян. А вся война — это о логистике. То есть надо эти войска, которые на оккупированном полуострове отрезать от логистики. Первый — это Крымский мост. Там уже был взрыв, кто его организовал — неизвестно. Вероятно это была провокация России для оправдания террористических атак по Украине. Второе направление — это самолеты. В Крыму есть несколько аэродромов.Третье — это севастопольский порт, его можно перекрыть ракетными комплексами и подводными дронами. После того, как мы отрежем логистику можно уничтожать их военные базы и вооружения. Это мы делали в Херсоне и Изюме", — сказал Нарожный.

Оккупация Россией Крыма и пути освобождения полуострова

Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский Крым и провела там фейковый "референдум" за присоединение к своему составу. Украина все эти годы хотела вернуть полуостров по дипломатическому пути, однако Россия 24 февраля начала полномасштабную войну. Тогда впервые заговорили об освобождении Крыма военным путем.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Крым будут освобождать военными и дипломатическими путями.

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