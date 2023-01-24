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Военный эксперт рассказал, как ракеты ATACMS помогут Украине избежать "большой бойни"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Военный эксперт рассказал, как ракеты ATACMS помогут Украине избежать "большой бойни"

Фото: Associated Press

Эксперт считает, что Украина все-таки получит ракеты большой дальности.

Украине нужны ракеты ATACMS, чтобы уничтожать логистику россиян и не допустить очередную "большую бойню" на новых линиях фронта.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Каждая ракета с большой дальностью всегда является предохранителем кровавой войны. ВСУ демонстрируют гуманность, потому что мы бьем по их складам, командным пунктам, скоплениям техники. То есть таким образом, мы парализуем их замыслы и планы. А россияне не считаются даже с собственными человеческими жизнями, забрасывают наши позиции своей живой силой, не считают потери. Они готовы похоронить тысячи людей за километр земли. Получение дальнобойных ракет и уничтожение баз обеспечения будет означать то, что мы ломаем планы врага. Чтобы не допустить большой бойни, для этого нам нужно оружие. Надо бить на опережение, и именно для этого нам нужно оружие типа этих ракет ATACMS. Но пока нам это не предоставляют", — сказал Кузан.

Эксперт отметил, что он надеется, что Украина все же получит дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку именно они помогут освободить оккупированные Крым, Донецк и Луганск.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключает, что США в крайнем пакете военной помощи могли тайно передать Украине ракеты дальностью 160 километров, в том числе речь идет об ATACMS.

Однако заместитель министра обороны по политике США Колин Кал заявил, что Пентагон пока не планирует передавать Украине ракеты дальностью 300 км.

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Дата публикации
Просмотры
5116
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