Военный эксперт рассказал, какой ущерб оккупантам нанесли удары в Крыму

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какой ущерб российским оккупантам нанесли удары в аннексированном Крыму.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"ВСУ нанесли поражение только в том месте, где они (ред. — взрывы) были, в 200-300 метрах. Но они не привели к выходу из строя аэродромов. В районе Сак выведена из строя стоянка самолетов. Чтобы полностью вывести из строя аэродом — нужно пройти вдоль полосы, разбомбить саму полосу. Это очень сложно. Аэродром практически невозможно вывести из строя ракетами, но повреждение самолетов на этих базах, особенно в Саках, достаточно мощное", — отметил он.

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Следует отметить, что август в аннексированном Россией Крыму оказался очень неспокойным. Только в течение последних недель в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".

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