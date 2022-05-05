Военный эксперт рассказал, когда начнется освобождение украинских территорий от оккупантов

Освобождение украинских территорий от российских оккупантов может начаться не раньше июня.

По словам военного эксперта Олега Жданова, перед тем как идти в наступление, нужно сформировать подразделения с новым вооружением и научить личный состав им эффективно пользоваться.

Об этом Жданов сказал в комментарии ТСН.ua.

"Об освобождении этих территорий мы сможем начать с вами разговор где-нибудь в июне, не раньше", — сказал Жданов.

По его словам, сначала нужно получить технику, которую Украине пообещали западные партнеры, сформировать военные подразделения и научить личный состав.

"То есть что-то там срочно для поддержки войск будет передаваться на фронт. Но в малых количествах. Массированные поставки и подразделения, оснащенные западными образцами техники – не раньше июня появятся на фронте. Чему? Потому надо научить людей", — отметил Жданов.

Кроме того, сегодня Украина имеет силы и средства для удержания занимаемых позиций, поэтому оккупанты, скорее всего, не будут иметь никакого успеха в наступлении.

"Они будут атаковать наши позиции, но не думаю, что они будут иметь успех. Мы 4 недели выстояли при самых плохих условиях. А теперь у нас условия улучшаются, а у них – ухудшаются", — подчеркнул эксперт.

Жданов также подчеркивает, что сегодня у россиян идет деградация и личного состава, и военной техники. Они начинают использовать советскую технику, которая значительно слабее современного украинского вооружения.

"Они сейчас снимают с хранения старую советскую технику. Пример – Т-80. Это последняя разработка СССР (периода 1980-х годов). НАТО называло его "танк прорыва". Однако, опять же, есть "но". Дело в том, что на Т-80 стоит газотурбинный двигатель от вертолета. И он работает не на дизеле, а на авиационном газе. Запас хода у него не 500 км по топливу, а всего на всего 300 км. А при атакующих действиях – то и 200- 220 км", — рассказывает эксперт.

Дело в том, что цена авиационного газа значительно выше дизеля. Кроме того, эти танки никогда не проходили модернизации. По словам Жданова, "какие бы они хорошие ни были, но технически они гораздо хуже, чем даже то, что было у нас в начале этой войны".

Эксперт говорит, что самоходных артиллерийских установок в РФ уже гораздо меньше. На фронте в России появились старые прицепные гаубицы Д-20 дальностью 20 км. То есть, Россия значительно снижает свой боевой потенциал. А еще неизвестно, в каком техническом состоянии находится эта техника после 50 лет хранения.

"Видимо сначала она нуждается в ремонте, а потом уже в постановке в войска. А у нас наоборот идет качественный подъем и увеличение огневых возможностей за счет получения более технологичного вооружения западных образцов", — отметил эксперт.

К тому же в России заканчивается военный резерв, поэтому на базе Артиллерийской академии в Санкт-Петербурге россияне уже открыли 3-месячные курсы для обучения офицеров-артиллеристов, как это было во Вторую мировую войну.

Напомним, украинской ПВО удается сбивать российские ракеты, которые запускают по Украине, и для страны-агрессорки невозможно наладить производство новых ракет в ближайшее время. Эксперт рассказал, сколько еще оккупанты смогут бомбить Украину.

Кирилл Тимошенко доложил о процессе восстановления освобожденных от оккупанта территорий

Читайте также: