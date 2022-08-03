Военный эксперт рассказал, кто защищает пути поставки оружия в Украину

Безопасность путей снабжения оружием через всю Украину на фронт обеспечивают Силы спецопераций. А вопросами безопасности поставок вооружений через страны-транзитеры занимаются НАТО и западные разведки.

В то же время Россия очень хочет организовать охоту на поставку вооружения в Украину.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью ведущей Наталье Мосейчук.

"Они (россияне – ред.) очень хотят организовать охоту на поставки вооружения. И, кстати, в последнее время даже Генеральный штаб (ВСУ – ред.) в своих сводках отмечает, что через территорию Беларуси забрасываются диверсионно-разведывательные группы, особенно вдоль западных областей Украины. Но у нас есть такой род войск как Силы специальных операций. Они строились и учились исключительно по западным стандартам. Это их главная задача – оберегать всю логистику относительно поставок вооружения, использования западного вооружения и прочее", – сообщил военный эксперт.

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Он также выразил мнение, что вопросом транспортировки западного вооружения для Украины по территории Польши занимаются НАТО и разведки США, Великобритании.

"Я так понимаю, что там разведки работают сейчас, не покладая рук, по поводу зачистки российской агентуры и обеспечения безопасности. Даже сегодня в условиях, что Россия угрожает чем угодно, слава Богу, террористических актов и террористических атак не наблюдаем. Поэтому будем надеяться, что спецслужбы этих стран очень тщательно работают по этому вопросу (безопасности путей поставок вооружения в Украину – ред.)", – рассказал Жданов.

Напомним, ранее Жданов также рассказал, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточное количество оружия для деоккупации захваченных РФ территорий.

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