Военный эксперт рассказал, передал ли Иран РФ свои баллистические ракеты и как в Кремле торгуются с США

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Иран пока не передал России свои баллистические ракеты. Если бы это произошло, то оккупанты уже обстреливали бы ими украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Насколько я понимаю Иран тянет с поставкой России баллистических ракет. Потому что если бы они решили дать им эти ракеты, то я уверен, они бы уже летели на Киев и другие украинские города. Особенно на фоне того, что происходит в Херсоне. Сейчас крыло, которое условно можно назвать "голубями мира", а это — Патрушев и его окружение пытаются посылать сигналы о мирных переговорах. В прессе было сообщение, что якобы Салливан имеет постоянный контакт с Патрушевым. Путин пытается донести свою готовность к переговорам, чтобы Запад начал влиять на Украину и Зеленского. Но на фоне полных провалов на поле боя это выглядит неуместно", — пояснил эксперт.

Михаил Самусь подчеркнул, что Иран не ожидал такой бурной реакции на то, что он снабжает оружие России.

"Иран поверил Путину, что РФ продаст им ядерные технологии. А я уверен, что РФ им этого пока не дала. И здесь Патрушев может давить на Салливана, что они могут передать Ирану эти технологии", — пояснил военный эксперт.

Иранское оружие на войне против Украины

Российские террористы начали активно обстреливать Украину иранскими дронами. ВСУ с начала войны уничтожили уже около 400 иранских беспилотников, которые это государство передало агрессору.

В Иране сначала агрессивно отрицали поставки России своих дронов, однако впоследствии признали этот факт. Там заявили, что мол передали их РФ еще до начала полномасштабной войны против Украины. Однако в США категорически отрицали эту информацию.

Sky News со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран в августе отправил в Россию одну из партий своих дронов. Государство-террорист доставило в аэропорт в Тегеране самолет, который перевозил 140 млн евро и комплексы NLAW, Stinger и Javelin.

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