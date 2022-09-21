Военный эксперт рассказал, позволит ли России частичная мобилизация снова пойти в наступление

Военный эксперт Петр Черник рассказал, позволит ли частичная мобилизация в РФ снова пойти в наступление российским войскам в Украине или она направлена на удержание уже оккупированных территорий после 24 февраля.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Так, эксперт не исключает, что Россия может снова пойти в наступление на некоторых участках фронта.

"Нельзя недооценивать противника. Я приведу исторические параллели. После Сталинградской битвы стало понятно, что Германия проиграет. Напомню, Сталинградская битва закончилась в феврале 1943 года, а война закончилась в сентябре 1945 года. Два с половиной года лилась кровь. А на изломе 44-45 годов немцы совершили блестящую контрнаступательную операцию, так называемую Арденнскую операцию в юго-западную Бельгию. Вот почему я этот пример привожу? Гитлер знал, что они обречены, но они дрались. И эта операция им не помогла решить проблему войны, но они все же ее организовали. Поэтому нельзя недооценивать раненого зверя", — заявил Черник.

Более того, он отметил, что Путин не при каких условиях не сядет на скамью подсудимых.

"Поэтому я уверен на 100%, что Путин не сядет на скамью подсудимых. Его арестовать некому. Все проигрывающие тираны — плохо заканчивают... Давайте здраво оценивать, эти люди не примут поражение. А если так, то осознаем, что этот бой надолго. Может все посыпаться за один день? Может, такое может произойти. Советский Союз умер за три дня во время ГКЧП. Это произошло. Румынский лидер Чаушеску в 1989 году потерял власть за один день. Но делать ставку на такие вещи не мудро. Поэтому готовимся к тяжелому противоборству. Не будет легко. Мы вошли в Харьковскую эйфорию — блестящая и качественная операция. Но пора из эйфории выходить, потому что враг еще достаточно бдительный. В итоге мы не проигрываем, но я не сторонник того, что победа будет быстрой", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал соответствующий указ.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил глава Кремля.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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