Военный эксперт рассказал, при каких условиях война России против Украины может закончиться до конца года

Окончание российско-украинской войны до конца года будет зависеть только от количества оружия, которое предоставят Украине.
Если же в Украине будет недостаточно оружия, война может затянуться до 2023 года.
Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.
"Вопрос в том, кто руководит этой войной. Мы понимаем, что не мы. Если бы у нас было оружие, мы бы уже давно решили этот вопрос. А поскольку оружие нам предоставляют наши партнеры, то главным режиссером этой войны они и есть. Если оружие будет предоставлена своевременно, то мы можем закончить главную фазу горячей войны до конца года. Если оружие будет поступать медленно, то война может продолжиться на следующий год", — пояснил Жданов.
Напомним, американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года.
Читайте также:
- Основной фокус войны сместился на юг: Пентагон – о ситуации на фронте
- Протирадиолокационная ракета AGM-88 HARM: Жданов объяснил, может ли ее сбить российская ПВО
- Жданов рассказал, получит ли Украина в ближайшее время современные истребители