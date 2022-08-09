Военный эксперт рассказал, при каких условиях война России против Украины может закончиться до конца года

Окончание российско-украинской войны до конца года будет зависеть только от количества оружия, которое предоставят Украине.

Если же в Украине будет недостаточно оружия, война может затянуться до 2023 года.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вопрос в том, кто руководит этой войной. Мы понимаем, что не мы. Если бы у нас было оружие, мы бы уже давно решили этот вопрос. А поскольку оружие нам предоставляют наши партнеры, то главным режиссером этой войны они и есть. Если оружие будет предоставлена своевременно, то мы можем закончить главную фазу горячей войны до конца года. Если оружие будет поступать медленно, то война может продолжиться на следующий год", — пояснил Жданов.

Напомним, американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года.

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