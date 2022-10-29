Военный эксперт рассказал, сколько российских оккупантов сегодня воюет в Украине

Сегодня в Украине воюет от 140 до 160 тысяч оккупантов. При этом такое количество россиян невелико относительно количества украинских защитников.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, сколько россиян сегодня воюет против Украины. По его словам, на украинской земле находятся от 140 до 200 тысяч оккупантов.

Об этом Грабский сообщил ТСН 28 октября.

"Мы можем говорить о группировке от 140 до 160 — максимум до 200 тысяч войск, которые сейчас воюют против Украины", — рассказал эксперт.

При этом, по его словам, количество оккупантов не увеличивается, ведь свежемобилизованные россияне прибывают в Украину только на доукомплектование уже существующих подразделений.

При этом Грабский говорит, что такое количество захватчиков относительно количества украинских защитников не очень велико.

"Если брать все Вооруженные силы Украины, а правильнее говорить Силы обороны Украины, которые включают и другие военные формирования, то такое количество россиян в отношении украинских ВСУ — не очень велико. Но понимая, сколько наших войск находится на передовой, то противник имеет возможность на определенных направлениях сосредотачивать достаточно серьезные ресурсы. Если взять к примеру Бахмут, то противник там атакует, имея минимум двухкратное, а то и пятикратное преимущество", — отметил эксперт.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в России закончены меры по "частичной мобилизации". По его словам, в РФ якобы удалось собрать запланированные 300 тысяч оккупантов, из которых 82 тысячи уже отправили убивать украинцев.

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