Военный эксперт рассказал, в какую ловушку могут попасть оккупанты в Херсоне

Российские оккупанты уже понимают абсурдность приказов своего руководства, но должны их выполнять.

Об этом во время Единого телемарафона сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"В направлении Херсона, где наше контрнаступление не очень зависит от рек, происходят очень интересные события. Я не исключаю, что в ближайшее время по границе города он (Херсон – ред.) будет блокирован ВСУ. Любое отступление вооруженных сил России будет невозможно, особенно, если будет увеличена полноводность Ингульца. На сегодняшний день, я так понимаю, российское командование испугано или шокировано именно контрнаступательными действиями ВСУ, чтобы совершать позорные ошибки", — сказал он.

Напомним, после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, преследуя амбициозную цель — вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

Карта войны 16 сентября: возле Херсона ВСУ ударили по вражескому составу боеприпасов

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