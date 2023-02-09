Военный эксперт Жданов считает, что война подходит своей кульминации

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что война в Украине, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022-го, подходит своей кульминации.

Об этом Жданов сказал в интервью ТСН.ua.

"Вот этот переломный момент которого мы ждали. Я думаю, мы добегаем до этого кульминационного момента, когда ход боевых действий должен качнуться в сторону завершения этого конфликта в нашу пользу", — высказался эксперт.

Россия готовится к наступлению

Британские разведчики говорят, что во время войны России в Украине погода продолжает играть значительную роль. Именно поэтому в середине-конце марта будет тяжело проводить масштабные наступательные операции. Плюсовая температура ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе.

Аналитики Института изучения войны считают, что военное командование России ставит нереалистические термины и спешит начать наступление для захвата Донецкой области. Армия оккупантов не имеет достаточной боевой мощи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Россия готовит новое наступление. Пока нет никаких признаков, что Кремль стремится к миру с Украиной.

Экскомандующий войсками США в Европе Бен Годжес скептически относится к тому, что новое наступление врага на Украину будет каким-то значительным. По его словам, несмотря на то, что россиянам удалось накопить массу живой силы, для наступления необходимо оборудование, нужны цепи обеспечения.

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