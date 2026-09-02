Военный и его сын тайно приехали с фронта, чтобы проводить Даринку в школу: трогательное видео

Папа приехал с фронта, чтобы проводить дочь в 1-й класс / © ТСН

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Военный Юрий — водитель-санитар, который эвакуирует раненых солдат с передовой. Он мечтал проводить свою 6-летнюю дочь Дарьку в первый класс. И это произошло.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Наталии Нагорной.

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Сюрприз для первоклассницы: папа и брат приехали с передовой

Это чрезвычайно важное утро. С букетом нежных розовых роз, яркими бантиками в косичках и за руку со старшим братом Данилом маленькая Даринка впервые отправляется в школу.

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Мы были знакомы с этой семьёй заочно. Их отец Юрий, военный водитель скорой помощи, с трепетом рассказывал нам о своих детях в полевом госпитале. Именно тогда его старший сын — 21-летний Даня — также принял решение встать на защиту Родины.

«Сын смотрит на тебя и делает свой выбор, исходя из того, как поступаешь ты», — отмечал тогда Юрий.

К тому же отец искренне огорчался тем, что из-за войны вынужден пропускать все самые важные события в жизни малышей.

Но сегодня на школьном празднике Даринка безмерно счастлива. Когда девочка проснулась утром, она узнала о невероятном чуде: ради неё и её первого звонка с фронта приехали и папа, и брат.

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«Я знала, что папа должен приехать… Когда проснулась, сразу выбежала из своей комнаты!» — делится эмоциями Даринка.

«Да, очень переживали! Но, несмотря ни на что, мчался посреди ночи, чтобы успеть к этому празднику. Поэтому, несмотря на то, что общую линейку отменили и на первый урок родителей не пустят, мы всё равно хоть чуточку причастны к этому дню. Война не ждёт никого, но в ней нет никакого смысла, если мы не научим детей, как нужно жить в этой стране. Только они построят новую Украину!» — убеждён военный Юрий.

Первый урок во время войны и безопасность учащихся

1-В класс столичного лицея № 16 Оболонского района знакомится со своей первой учительницей Викторией Викторовной: «Я ваша учительница и буду учить вас четыре года!». Это первый в жизни урок, на котором нужно сделать столько важных вещей: найти новых друзей, немного поиграть и попеть.

Директор лицея Максим Хрищенюк искренне рад тому, что дети вернутся за парты, ведь он убежден: в этом учебном заведении ученикам безопаснее.

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«Конечно, бывает много разочарований со стороны родителей, которые говорят, что во время воздушных тревог, когда они на работе, они не могут оставлять детей одних дома. Поэтому я считаю, что в школе детям безопаснее. Наша главная задача — это безопасность, это первый приоритет. А уже дальше мы пытаемся разобраться с тем, как обеспечивать качественное образование в таких сложных условиях», — отмечает директор лицея № 16 Максим Хрищенюк.

Особый урок под названием «Язык достоинства» провели и для выпускников: «Язык — это то, что сплотило нас как нацию».

Одиннадцатиклассники очень хотели традиционную торжественную линейку и даже написали официальное письмо директору. Однако отмена праздника огорчила их не столько за себя, сколько за тех, кто пришёл сюда впервые. Впрочем, выпускники сами навестили первоклассников, чтобы создать для них атмосферу праздника.

Первоклассники даже успевают отведать свой первый школьный завтрак в столовой.

Тревога за 10 минут до звонка

Тем временем у стен школы взрослые терпеливо ждут детей. Юрий вспоминает, как будто совсем недавно он проводил своего старшего сына Даню в 1-й класс. Мама Виталина рада, что утро прошло спокойно.

Однако за 10 минут до окончания уроков на улицах столицы вновь раздаётся сирена. Вражеский реактивный «шахед» заставляет учителей немедленно вести детей в оборудованное укрытие.

Сегодняшний день не обошёлся без тревоги, но без песен, детских улыбок и родительских объятий — тем более.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: С фронта на первый звонок: невероятный сюрприз для первоклассницы от папы-военного

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