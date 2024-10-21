Военный квест от 3-й штурмовой: как гражданские испытывали себя в настоящих боевых миссиях  

Настоящие боевые миссии, жизнь в окопах и оказание первой медицинской помощи. Почти три десятка желающих собралось, чтобы пройти военную игру-квест от 3-й штурмовой бригады. В общей сложности три дня военной подготовки под руководством инструкторов, бойцов с реальным боевым опытом и сплошная практика, программа которой адаптирована не только для военных, но и гражданских.

Как все происходило, и какие испытания пришлось преодолевать участникам — финальный день обучения видела корреспондентка ТСН Алина Лисовая.

В окопах, с оружием и воображаемыми потерпевшими. Они штурмовали, выживали и спасали своих. Три дня и почти три десятка добровольцев, выполнявших настоящие боевые миссии — отрабатывавших оборону, были разведчиками и готовили ловушки для воображаемого врага.

"Этот кемп как для военных, так и для гражданских, людей, которые хотят себя попробовать в военном деле, так и для военных, которые хотят испытать новые эмоции. То есть получить определенный опыт от наших инструкторов, поскольку они бойцы бригады и имеют большой боевой путь — есть чем поделиться”, — говорит организатор буткемпа, старший сержант 3-й ОШБР "Роджер".

Военный квест от 3-й штурмовой/Скриншот из сюжета ТСН

Воскресное и вместе с тем финальное утро подготвки у участников Буткемпа от 3-й штурмовой начинается со собрания. Сегодня все участники, а их 27, должны освоить основы тактической медицины, методы эвакуации, стрельбы и под пристальным наблюдением инструкторов отработать все на практике.

Из чего состоит аптечка, что такое тампонирование и как правильно накладывать турникет – все узнают почти сразу. В клубках дыма и когда взрывается все вокруг, участники подготовки пытаются как можно быстрее сделать все манипуляции правильно.

Спецэффекты вокруг только усиливаются. Однако инструктор поблажек не дает. За каждый неправильный ответ коллективное наказание.

"Нужно, чтобы гражданское население знало хотя бы элементарные вещи, что такое турникет и как его применять, мы живем в период войны и никто не знает, где это понадобится", — говорит военнослужащий "Док".

Военнослужащий на псевдо "Док" за плечами имеет 12 лет опыта. Свои навыки по медицине постоянно совершенствует. Говорит, всего за три дня научить всему такмеду невозможно, однако рассказывает, пытался поделиться самым необходимым.

"Мы пытаемся донести первые азы, то есть оказание первой неотложной помощи в той или иной обстановке", — говорит военный.

Военный квест от 3-й штурмовой/Скриншот из сюжета ТСН

"Мы проходили алгоритм "Марч". Он направлен на то, чтобы предоставлять первую медицинскую помощь бойцам в боевых условиях. Только мы, собственно, отрабатывали этот алгоритм с применением пиротехники. Словом, очень интересно, очень адреналиново”, — рассказывает участник.

Своими эмоциями делится участник военной подготовки Егор. Он учится на 5 курсе университета. Говорит, на подобный тренинг приходит не в первый раз. Однако назофарингеальную трубку воображаемому раненому бойцу сегодня устанавливал впервые.

“К сожалению, любое место в Украине потенциально опасно, и никогда не знаешь, когда тот или иной скилл может тебе понадобиться. Собственно, о тактической подготовке я задумался, потому что впоследствии планирую присоединиться к Силам обороны и хочу получить нужные мне навыки от людей, имеющих соответствующий опыт", — говорит Егор.

Еще больше дыма, взрывов вокруг и воображаемых трехсотых, которых следует эвакуировать под залпом вражеского огня — это уже следующая боевая миссия участников Буткемпа.

Нести раненого в безопасное место помогает и Анастасия. Маркетолог по образованию, она только второй раз на подобной подготовке.

"Решила пойти, потому что планирую мобилизоваться", — говорит она.

Девушка признается, иногда бывает сложно физически. Однако, несмотря на это, дело оставлять не собирается.

“Сложно было, мы ночевали в лесу двое суток, было очень холодно и невозможно было спать. И вот уже третий день, поэтому я немного подтормаживаю. Мне кажется, это очень важно. Я думаю, мы здесь и 10 процентов не чувствуем, что бойцы на передовой. Это очень важно – понимать, в каких тяжелых условиях они находятся, поэтому я рекомендую всем попробовать себя на таких кемпах”, – говорит Анастасия.

Военный квест от 3-й штурмовой/Скриншот из сюжета ТСН

Боец на позывной "Студент" — один из инструкторов Буткемпа. Он защищал Киевщину, участвовал в боях за Клищиевку и Бахмут. В последнем получил ранение и теперь, говорит, на поле боя не так эффективен, поэтому сейчас учит других.

“Одна группа у нас занималась разведкой и штурмовыми действиями, другая группа – это оборона и инженерка. Моя задача была правильно выстроить оборону, построить оборонительные сооружения, заменять все пути подхода, нарисовать вместе с ними карту минных полей и правильно расставить огневые точки", — рассказывает "Студент".

Говорит, такую квест-игру по сценарию настоящих боевых действий инструкторы-бойцы 3-й штурмовой организуют уже в третий раз. И каждый раз главная задача – передать основной военный опыт и в условиях игры проверить, на что способен каждый.

Поэтому и в этот раз очередная учебная группа обороны украинских позиций успешно удержала, так же успешно ликвидировала и врага.

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