Военный медик назвал самое горячее направление на фронте: раненых больше всего

Роман Кузин рассказал, где раненых украинских военных больше всего.

Врач, курирующий медицину восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин ответил, какая область Украины является самой горячей сегодня.

По его словам в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной, ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области.

“То, как мы видим, как медики, это Донецкая область. Именно из Донецкой области у нас наибольшее количество поступлений (раненых – ред.). Это больше сотни", — сказал Кузин.

Напомним, военный врач высказался о снижении призывного возраста в Украине: насколько молодой должна быть армия.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Я видел ТАКОЕ, чего не видели МИЛЛИОНЫ! ВРАЧ, вывозивший раненых, РАССКАЗАЛ ВСЕ!

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