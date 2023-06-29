Военный мятеж Пригожина в РФ: у Зеленского рассказали, кто еще причастен к бунту

Украинские власти проверяют информацию, действительно ли арестовали заместителя командующего объединенной группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоялк в эфире "Сніданок 1+1" в четверг, 29 июня.

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"Сейчас мы проверяем. Давайте откровенно, многие генералы (российские — ред.) того или иного уровня знали о мятеже. Вы же понимаете, что этого нельзя было сделать, если бы знали лишь Пригожин. С точки зрения "СВО", он выполняет большие функции, но между тем это говорит, что во внутреннем круге идут огромные процессы конфликтного типа. И это очень хорошо, потому что будет ослаблять РФ.", — сказал он.

Подоляк отметил, что бунт "вагнеровцев" имеет три составляющие.

"Он (военный мятеж — ред.) показал, что Путина уже не существует как субъекта, которого надо слушать, управляющего процессами, который является модератором, а главное является арбитром для внутренних российских элит. Второе, что в России идет борьба между представителями разных кланов, потому что они понимаю, что война закончится — и власть будет слабой.Уже начинается перераспределение этой власти. Третье, много обиженных есть, потому что все идет по плану, только он называется "Разрушение России", и будут искать виновных среди генералов", – объяснил он.

По мнению Подоляка, Пригожин действовал не один в военном мятеже. Непосредственное участие в нем участвовали офицеры высокого сана ВС РФ. Он предполагает, что среди них мог быть и Суровикин.

"Весь этот мятеж, по моему мнению, готовил не столько Пригожин, а там непосредственно участвовали офицеры, которые до конца это все не доказали, но обозначили, что это будет продолжаться", — подытожил он.

Напомним, издание The Moscow Times со ссылкой на собственные источники в аппарате Минобороны РФ сообщило об аресте заместителя командующего объединенной группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина. Причиной может служить то, что во время мятежа он встал на сторону Пригожина.

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