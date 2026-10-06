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Военный на один день ушел в СЗЧ: как его наказали
В Тернопольской области Гусятинский районный суд назначил штраф военнослужащему за самовольное оставление части на сутки.
В Тернопольской области на 8500 грн оштрафовали военнослужащего, который на один день покинул воинскую часть.
Об этом говорится в постановлении Гусятинского районного суда Тернопольской области.
Обстоятельства правонарушения
Как установил суд, военнослужащий без уважительных причин отсутствовал в месте постоянной дислокации воинской части в период с 14:00 15 сентября 2026 года до 15:40 16 сентября 2026 года.
Факт самовольного оставления части (СОЧ) и последующего возвращения бойца был зафиксирован в официальных докладах командования, а также в протоколе о военном административном правонарушении.
Решение суда
1 октября 2026 года Гусятинский районный суд Тернопольской области признал старшего солдата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-11 (самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершенное в условиях военного положения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Суд постановил:
Наложить на военнослужащего административное взыскание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 гривен.
Освободить осужденного от уплаты судебного сбора на основании п. 12 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» (как военнослужащего в деле, связанном с исполнением воинского долга).
Постановление вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.