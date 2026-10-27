Военный назвал единственное, что сократит разрыв между фронтом и тылом: шокирующее заявление

Сергей Мирошниченко

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Военный и блогер Сергей Мирошниченко считает, что сократить разрыв между тылом и фронтом сейчас невозможно. По его мнению, единственный случай, когда люди массово возьмут в руки оружие, — это когда фронт подойдет ближе.

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Юлии Кириенко.

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Военный отметил, что сейчас мало желающих мобилизоваться в армию, и единственное, что, вероятно, сможет изменить эту ситуацию, — это события 2022 года, когда оккупанты находились под Киевом.

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«Я для себя изучал историю — Первую мировую, Вторую мировую. Этот разрыв существует. Если с тех пор и до сих пор не знали, как его уменьшить (разрыв между тылом и фронтом — ред.), он так и останется. Нет такого, что я скажу что-то, и все — да, вперед. Единственное, чтобы люди поняли, что в стране война — вспомним 2022 год. Единственный способ пригласить людей на фронт — это чтобы фронт пришел сюда», — сказал Сергей Мирошниченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: блогер Сергей Мирошниченко из рубрики «10 тупых вопросов»: о мобилизации, страхе, хейте и реалиях армии

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