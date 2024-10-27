Военный назвал "главное оружие" России на большинстве направлений: что это

Как изменилась война на Украине от полномасштабного вторжения.

Сегодня главное оружие врага на большинстве направлений – это управляемые авиационные бомбы, дроны и частые малые штурмовые группы. Победит тот, кто будет не только быстрее реагировать, но и сможет опережать на пару шагов противника, делать непредсказуемые ходы.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран. Война меняется постоянно, говорит военный.

“Каждая ротация, возвращаясь после отдыха, вынуждена в какой-то мере переучиваться и находить новые пути борьбы в соответствии с ситуацией. Эти изменения с обеих сторон идут в ответ, иногда на опережение. Где-то это приводит к техническому прогрессу — новым средствам радиоэлектронной борьбы, новым характеристикам дронов. А где-то, согласно условиям и командирам, меняется тактика на земле. В начале вторжения мы видели передвижение неизмеримых колонн техники", – говорит Максим Таран.

По его словам, сегодня это уже даже представить сложно, потому что даже небольшие колонны быстро уничтожаются. Завершилась и эра массированных штурмов.

Ранее военный рассказал, кто кроме бойцов КНДР воюет на стороне России.

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