Военный назвал город Украины, который Россия считает своей "основной целью" для ударов

Военный рассказал, как можно сбивать российские дроны / © tsn.ua

Реклама

Киев остается главной целью вражеских атак, однако нынешние правила защиты города иногда граничат с абсурдом.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий Игорь Луценко.

Дроны-перехватчики вместо «Гепардов»: почему это запрещено

Луценко обращает внимание на парадоксальную ситуацию: защитникам неба разрешено использовать в городе мощные зенитные установки Gepard и пулеметы Browning, но применение дронов-перехватчиков официально под запретом.

Реклама

«Это абсурдная ситуация, „армейщина“: в городе можно стрелять из пулеметов, но нельзя дронами-перехватчиками, которые работают очень точно. Оператор в случае необходимости может взорвать его в воздухе, чтобы он никому не упал на голову. Тем не менее, формально это запрещено. Я бы этот вопрос реформировал и делал ставку именно на перехватчики», — говорит Игорь Луценко, соучредитель «Центра поддержки аэроразведки».

Радары на небоскребах и опыт Второй мировой

Вторым важным предложением эксперта является использование высотных точек города для размещения средств обнаружения. Луценко считает, что Киев должен использовать свои недострои и промышленные объекты как башни ПВО.

Основные идеи для защиты громады:

Размещение радаров на высотках: чем выше радар, тем меньше «мертвых зон» и тем дальше виден вражеский дрон.

Создание специальных башен: по примеру Второй мировой войны строить отдельные башни для расчетов ПВО и радиолокационных станций.

Киевская территориальная громада имеет достаточно финансов, чтобы самостоятельно развивать эти дополнительные мощности.

«Чем выше радар, тем дальше ему будет видно. В Киеве большое количество недостроев и инфраструктурных объектов, на которых можно было бы их разместить», — отмечает военный.

Реклама

Конец «секторов огня»

Игорь Луценко также раскритиковал слишком жесткое ограничение секторов работы мобильных огневых групп в городе. По его мнению, ПВО должна работать там, где это удобно и эффективно, а не там, где «позволил общественный люд».

«Не дай Бог куда-то в другой сектор развернуться — это нонсенс, так не должно быть. Эту проблему следует решать путем размещения ПВО на удобных позициях, а не в определенных „квадратах“», — резюмировал он.

Больше читайте в материале: «Оружие, которое сбивает все дроны, у Украины уже есть»: Игорь Луценко о тысяче беспилотников за атаку и защиту Киева