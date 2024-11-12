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Военный назвал основную проблему ВСУ: это не нехватка оружия и людей

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Военный назвал основную проблему ВСУ: это не нехватка оружия и людей

Наталья Нагорная и Мирослав Борисенко

Военный рассказал о проблемах в армии.

Капитан ВСУ Мирослав Борисенко назвал основную проблему ВСУ. Он отметил, что проблема в том, что военно-политическое руководство не доверяет своим подчиненным. 

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналистке Наталье Нагорной. 

"Это действительно армия, в которой сохраняется то, что мы называем «совком». Бюрократия есть везде и в каждой армии. Есть дисциплина, субординация, иерархия. Больше всего наша проблема не в непоставке «Томагавков», не в нехватке новобранцев. Самая большая наша проблема в том, что остатки колониальной имперской армии остались в украинской армии и они живут по сегодняшний день. И основная проблема в том, что офицеры, командиры или военно-политическое руководство не доверяет своим подчиненным, не считает их выходцами из одного организма, или близкими с военным духом и боится тех, кто сверху над ними. Поэтому мы теряем город за городом", - считает капитан ВСУ. 

Он отметил, что в пределах ВСУ не хватает солидарности. 

Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке

Напомним, военный резко высказался о гражданских.

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