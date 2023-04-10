Военный обозреватель указал на события, которые могут свидетельствовать о начале контрнаступления ВСУ

ВСУ сейчас уничтожают на оккупированных территориях Украины российские базы и склады с боеприпасами, однако об активной фазе контрнаступления пока рано говорить.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Наше контрнаступление вообще не заканчивалось на самом деле. Оно как началось в марте 2022 года, так и продолжается. Контрнаступление, а именно операция по освобождению наших территорий согласно границам 1991 года, отличается тем, что он имеет разные фазы интенсификации, активных действий и так далее. То, что мы наблюдали на временно оккупированных территориях — взрывы, уничтожение их объектов военной инфраструктуры — все это элементы контрнаступления, независимо, где это происходит", — объясняет эксперт.

Александр Коваленко отмечает, что пока говорить об активной фазе контрнаступления еще рано.

"Уничтожение складов с боеприпасами в Мелитополе — также элемент контрнаступления, уничтожение группы войск в каком-то детском саду, в котором они прячутся возле Донецка — тоже. Так же и на временно оккупированном полуострове Крым. Поэтому нужно различать именно фазы интенсивности. Но говорить об активной фазу нашего контрнаступления на непосредственно каком-либо из направлений пока рано", — пояснил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не ждать "волшебные даты" по контрнаступлению. Он подчеркнул, что такой ажиотаж противоречит интересам Сил обороны.

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