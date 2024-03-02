Военный оставил цветы на вокзале, потому что думал, что девушка его бросила: чем закончилась история, затронувшая украинцев

Перрон вокзала в Краматорске, среда 14 февраля – День влюбленных. Фотографы зафиксировали военного с букетом в руках, а затем те же цветы уже увидели брошенными на перроне под дождем. Фото этого букета облетело всю страну, в Сети пользователи до последнего надеялись, что эта история закончится счастливо.

О невероятной истории любви на войне в эксклюзиве TSN.ua. рассказала Виктория Гнатюк.

День всех влюбленных. Военный с букетом роз в пикселе стоял и ждал любимую на вокзале в Краматорске. Фото бойца сделали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, но позже они снова увидели те же цветы – брошенные на перроне под дождем. Этот кадр взволновал всех пользователей, как и военный Артур, украинцы подумали, что девушка бросила парня.

Однако журналисты "Громадського" разыскали военного, чтобы узнать его больше, и рассказать, чем закончилась эта история любви, которая так взволновала украинцев.

Артуру 25 лет, на фронте он уже пять лет. Воюет в Донецкой области, в частности, защищал Марьинку, Водяное, Новгородское. Именно Артур накануне Дня влюбленных предложил девушке приехать в Краматорск. Ирина согласилась на такое предложение сразу и рассказала, как так случилось, что адресовавшиеся ей цветы остались мокнуть на перроне.

"Я ему ответила, что к нему, хоть на край света. Но случилось так, что Артур потерял свой телефон на позиции. Мы договаривались встретиться на вокзале, поэтому я вышла из поезда и сразу туда побежала, даже не оглядываясь. Артур ждал на меня на перроне", — говорит возлюбленная Артура.

Причина банальна – влюбленные разминулись в толпе, но Артур успел подумать, что Ирина так и не приехала.

"Хотел кому-то передарить цветы, но смотрю, все уже разошлись. Так и оставил букет на перроне, думал, сделаю людям красивый кадр. А получилось, что пол страны меня начало жалеть", — говорит Артур.

В историю любви вмешался командир парня. Именно он настоял, чтобы Артур вернулся на вокзал, – рассказывает девушка.

"Он сказал, что если я пообещала, то значит точно приехала. Поэтому где-то через 20 минут мы таки встретились. Артур постоял возле машины и пошел на поиски. Я была очень счастлива. На оставленные цветы безразлично, главное, что он меня дождался и мы смогли провести несколько дней вместе", – говорит Ирина.

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Самой Ирине – 20 и вместе с Артуром они уже год. Познакомились в чат-боте для знакомств: парень написал первым и со временем между ними завязались отношения.

"Вместе мы уже почти год. За это время виделось всего 13 дней, потому что встречи возможны разве во время коротких отпусков парня от службы. Конечно, хотелось бы быть вместе чаще, впрочем, понимаю, что по-другому никак: Артур отдан Украине и своему делу ", – говорит девушка военного.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТА ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ОБЛЕТЕЛА МИР! Оставил цветы на вокзале, потому что думал, что девушка бросила!

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