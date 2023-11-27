Военный откровенно ответил, что делать с оккупированными территориями

Мастер-сержант мотопехотного батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила, Герой Украины Дмитрий Бублик считает, что все разрушенные россиянами города на оккупированных территориях Украина освободит и отстроит, и они будут еще лучше.

Об этом военный рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Это наша земля. Мы все это обустраивали. Даже город Попасная, красивый город. Там есть еще украинцы, которые за Украину, которые ненавидят пришедших туда. Попасная уничтожена полностью. Ничего, отстроится. Люди, у которых уничтожены квартиры, дома — они сами это отстроят. Города будут еще лучше, без коллаборантов и без того хлама", — рассказал Дмитрий Бублик.

Впрочем, перевоспитать выросших на оккупированной территории детей будет трудно, считает военный.

“Это чисто мое мнение. Уже десятый год идет война. Дети, которых уже научили, что Украина — нет такой. Это очень и очень плохое отношение. Когда мы освободим территории, даже если взять детей, рожденных во время войны и соединить с детьми с запада, все равно они будут вести себя так, как их научили родители и все остальные. И будет негативное отношение к нам”, — говорит Дмитрий Бублик.

Напомним, британский генерал подсчитал, сколько денег и времени нужно Украине для победы: фантастическая сумма.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Самое откровенное интервью с Дмитрием Бубликом: о реальных потерях, ради чего россияне идут убивать!

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