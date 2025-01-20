Военный откровенно рассказал, как впервые на войне почувствовал присутствие Бога

Андрей Полухин, который в январе 2015 в Донецком аэропорту был помощником капеллана, рассказал, что там на самом деле происходило.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Он отметил, что в ДАП они заезжали ночью. Тогда, как помощник капеллана, 23-летний Андрей Полухин был без оружия и решил помогать медикам.

"Мы с капелланами сразу договорились, что мы не едем в горячие точки, чтобы просто поговорить. Мы не хотели быть обузой для ребят. Мы хотели нести какую-то функцию и договорились помогать медикам. Там медиков вместе с капелланом было трое. 15 января началась практика, когда недоформирование начали выбивать наших ребят", - сказал он.

Андрей Полухин рассказывает, что из аэропорта он выехал вместе с ранеными, поскольку тоже получил травмы. Он отметил, что после 16 января была тишина и ребята понимали, что могут не вернуться.

"Ко мне подходил парень и спросил, где твоя вера, капеллан? Я ничего не ответил. А может ответил. Но это событие мне показало состояние человека, который там был. Очень мало было моментов, когда я, как капеллан мог помочь. Во время этих событий я, как никогда, я чувствовал присутствие Бога там, при мне. Я чувствовал его там", - сказал он.

Помощник капеллана отметил, что так в жизни он больше не чувствовал присутствия Бога. Он отметил, что после этих событий начал доверять Богу те вещи, которые он не может контролировать.

Напомним, сегодня в Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта.

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