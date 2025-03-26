Военный откровенно рассказал о потерях Украины на войне

Главный сержант 2-го механизированного батальона 43-й бригады "Птица" рассказал, как переживает потери собратьев на войне России против Украины

В эксклюзивном интервью TSN.UA он сказал, что ему очень тяжело.

"Особенно, когда "глупая" смерть. Глупая смерть — это когда не слушал, что говорили. Ну знаете, чтобы не получилось так: "А я же говорил". Вот когда ты понимаешь, что ты мог сохранить его жизнь, а он этого сам не захотел. Вот тогда я это очень тяжело переношу", — говорит "Птица".

Он потерял многих друзей, товарищей, знакомых и побратимов.

"Каждого вспоминаешь и понимаешь, что можно было сохранить его. Да, были, конечно, такие моменты, когда ну вот все сделали, все что могли, но не сохранили... Трудно", — рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Я не раб и не позволю родным стать на колени!", — бойцы 43 ОМБр рассказали, как не проиграть войну!

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