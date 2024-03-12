Военный ответил, что Россия сделает с Украиной после оккупации: жуткий сценарий

Командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский считает, что если Россия оккупирует Украину, это закончится сотнями тысяч смертей и массовой эмиграцией.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Дмитрий Гапчинский отметил, что его удивляет спокойствие некоторых людей. Он отметил, что в российской армии служат не идиоты, а профессиональные военные, которые очень жестоки.

"Россияне не потеряли сил, чтобы наступать. То есть они прут, потому что у них есть чем и есть кем. Если у нас не будет сплоченности в обществе, мы потеряем страну. Многим придется бежать, потому что Россия не остановится. Первый год был очень эмоциональный, все это очень исказило картину реальности. Потому что по мне били не "Ваньки-встаньки", а специалисты. Они учатся, быстро учатся. Они очень хорошо воюют. Когда все смеялись над оккупантами – это унижало нашу армию", – сказал командир отделения.

Военный отметил, что оккупация Украины будет сопровождаться массовыми убийствами украинцев.

"Российская армия очень большая и мощная, она жестокая, у нее нет чувства человечности. И это надо осознать, что если они захватят наши города – будут сотни тысяч замученных и убитых. Это очень серьезно и я не понимаю, почему люди к этому относятся, как к кино", – пояснил он.

Напомним, в Раде планируют до конца марта зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Политики рассматривают две модели бронирования.

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