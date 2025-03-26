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Военный ответил, реально ли Украине вернуть границы 1991 года

Военный ответил, реально ли Украине вернуть границы 1991 года

Военный на позывную "Птицу"/Скриншот с видео

По его словам, нужно заканчивать войну как можно быстрее.

Главный сержант 2-го механизированного батальона 43-й бригады "Птица" рассказал, что военным на фронте не нравится политическая игра — переговоры с Россией. Потому что чем дольше политики разбираются в своих амбициях, тем больше военных страдает.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью TSN.UA.

По его словам, нужно заканчивать войну как можно быстрее.

"Перейти к границам 1991-го года — какими силами? Давайте будем смотреть правде в глаза. Да хоть бы это не потерять. Чувствуем ли мы, что там легче стало? Да нет, не чувствуем. Я же говорю, чем больше они играют в свои амбиции — у кого сильнее там рука, у кого там влияние больше. Люди страдают. Пора заканчивать это. Одно дело, когда на фронте с военными идет война. А когда они гражданское население ракетами прибивают – ну, извините. Уж сколько мирного населения погибло. Может, достаточно?” – говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Я не раб и не позволю родным стать на колени!", — бойцы 43 ОМБр рассказали, как не проиграть войну!

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